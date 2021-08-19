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Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.08.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Fatih'te polis ekiplerinden değnekçilere suçüstü! Gözaltına alındılar

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Fatih'te polis ekiplerinden değnekçilere suçüstü! Gözaltına alındılar

Fatih'te, sivil araçlarını sokak üzerine park etmek isteyen polis ekiplerinden 30 TL ücret talep eden iki kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Değnekçilik yaptığı tespit edilen kişilerin polis ekiplerinden park ücreti istediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Fatih Işıltı Sokak üzerinde yaptıkları seyir halindeki denetimler kapsamında, sivil ekip araçlarını sokak üzerine park etmek istedi.

Bu sırada yanlarına gelen iki kişi, park edebilmeleri için sokak üzerinde yer göstererek 30 lira ücret talep etti. Değnekçilik yaptığı tespit edilen H.D. ile C.B., isimli kişiler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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H.D. ile C.B. isimli kişiler, karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten haklarında adli işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 

POLİS EKİPLERİNDEN PARA İSTEYEN DEĞNEKÇİLER KAMERADA

Polis ekiplerinin sivil araçlarını park etmek istedikleri sırada, değnekçilik yaptığı tespit edilen kişilerin kendilerinden ücret talep ettiği anlar, ekipler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

 

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