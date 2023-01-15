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Fatih’te ortaklar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

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#İstanbul#Fatih#Kavga
Fatih’te ortaklar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 04:45

İstanbul Fatih’te bir kafede Yusuf L. ve ortağı arasında kavga çıktı. Kavgada ortağı, Yusuf L.’yi kafasından silahla vurarak öldürdü. Şüpheli olay yerinden kaçarken Yusuf L.’nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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Olay, Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak’ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf L.’nin (57) ile ortağı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada ortağı Yusuf L.’yi silahla kafasından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Yusuf L. olay yerinde hayatını kaybetti. Ortağı Yusuf L.’yi silahla vurarak öldüren şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Yusuf L.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olayın yaşandığı alanı emniyet şeridi ile kapatan polis ekipleri cinayeti işleyen şüpheliyi yakalamak için de geniş çaplı soruşturma başlattı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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Yusuf L.’nin öldüğü haberini alan çocukları ve yakınları olay yerine geldi. Babalarının cansız bedenini gören çocukları sinir krizi geçirdi.

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#İstanbul#Fatih#Kavga

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