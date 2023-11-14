Fatih'te korkunç olay! Çantasına kedi koyarak giden şüphelinin evinde sekiz ölü kedi bulundu

Haberin Devamı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından dün Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne yapılan ihbar üzerine polis harekete geçti. İhbarda bir kediyi çantasına koyup götürdüğü öne sürülen F.M.Ö. gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Emniyette dün ifade veren şüpheli F.M.Ö. kedileri öldürdüğü iddialarının asılsız olduğunu belirterek "Ben orada bulunan kedileri beslemek için her gün yüzlerce liralık mama alıyorum. Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm. Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim" dedi.

ÖLÜ KEDİLERİ OĞLU BULDU

F.M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürerken, oğlu evinin üst katında 8 ölü kedi buldu. Oğlunun ihbarıyla kediler evden alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.M.Ö. adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

F.M.Ö.'nün oğlu ise ifadesinde "Babamın psikolojik sorunları vardı. Annemle son günlerde ayrı yaşıyorlardı. Yapmaz diyemem" dediği öğrenildi. (DHA)