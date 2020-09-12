Fatih'te dehşet: 3 kişi yaralandı

Olay, Yenikapı Sahili'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 kişi, Kennedy Caddesi Kumkapı sahilinde arkadaşlarıyla oturan yine yabancı uyruklu 7 kişinin yanına giderek telefonlarını gasp etmek istedi. İki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kişi, telefonlarını gasp etmek istedikleri 7 kişilik gruptan 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırganlar yaya olarak kaçarken vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TELEFONLARINI ALMAK İSTEDİLER



Olayı gören bir kadın, "Biz sahilde çocuklarla beraber geziyorduk. Bu yabancı çocuklar oturuyorlardı. Yanlarına telefonlarını almak için 4 kişi geldi. Çocuklar da telefonlarını vermek istemeyince aralarında kavga başladı. Oraya gelen 4 kişi, 3 kişiyi bıçakladı. Çocuklardan biri çok kan kaybetti. Biz de elimizden ne geliyorsa yardım yaptık" dedi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.