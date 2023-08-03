Fatih'te Camhane Sanat Merkezi'nin tahliyesi ertelendi

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Fatih ilçesi, Balat mahallesinde 2006 yılında restore edilen tarihi bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan protokolle Modern Cam Sanat Merkezi 'Camhane' ismiyle faaliyete göstermeye başladı. Yaklaşık 17 yıldır faaliyet gösteren 'Camhane'ye 2 yıl önce İBB tarafından tahliye davası açıldı ve binanın etrafı kapatıldı. 25 Temmuz'da verilen ilk tahliye kararı, Fatih Kaymakamlığı'nın kararıyla 3 Ağustos saat 10:00'a ertelendi. Kaymakamlık yetkilileri ve İBB zabıta ekiplerinin tahliye için geldiği 'Camhane' de taşınma sürecinin tamamlanmaması üzerine tahliye için 14 Ağustos'a kadar ek süre verildi. Yetkililer erteleme kararını tebliğ ettikten sonra sanat merkezinden ayrıldı. Sanatçı Yasemin Aslan Bakiri ise, 7 günlük sürenin yetersiz olduğunu söyleyerek karara bir kez daha tepki gösterdi.

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"BU SÜREÇ BİR DAVA SÜRECİNE GİRDİ"

Cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, “Çok atıl olan bu binayı o dönemin Belediye Başkanı Kadir Topbaş beye sundum ve oda çok heyecanlandı. Sosyal proje kapsamında bu binanın restorasyonuna başlandı. Ben maddi ve manevi katkılarımla, İBB'nin de katkılarıyla böyle bir cam sanat merkezi meydana getirildi. Burada sanat merkezi kurulduktan sonra sosyal projeler yapıldı. Kadınlarla çocuklarla ve yine belediyeyle bağlantılı olarak farklı gruplarla çalışmalar yapıldı" dedi.

Bakiri, “Bu yer yapılırken bir protokol yapılıyor. O protokol belli bir süre sonra bittikten sonra ben talep etmeme rağmen yeni İBB yönetimiyle birlikte uzatılmadığını öğrendim. Bana tebligatlar gelmeye başladı. Bu süreç bir dava sürecine girdi ve 2 yıldır etrafını metal örgülerle kapattılar ve burası artık işlev olmayacak bir duruma dönüştü. Bunun mücadelesini çok verdim. Buranın bir sanat merkezi olarak kalması ve İBB ile işbirliği yapmak için çok talepte bulundum. Birlikte çalışmak istedim, birlikte onlarla projeler yapmak istedim. Burasının 'Camhane' olarak sürdürülmesini çok arzuladım ama maalesef yetkililerin farklı projeleri, farklı tasarrufları olduğunu ileterek olmayacağını ilettiler ve bir hukuki sürece girildi. Hukuki süreçte de farklı gelişmeler oldu. Bu süreçte de yine görüşmelerimizde ben 'bana yer gösterileceğiniz, sanatçı olarak size zarar vermeyeceğiz. Bir yere taşıyacağız. Bu taşıma sırasında da eserlere de zarar gelmeyecek ve sanat merkezi olarak, 'Camhane' olarak başka bir yerde devam edeceksiniz." diyerek bana bildirdiler." şeklinde konuştu.

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"MERKEZ BÖYLE BİR MUAMELEYİ HAK ETMİYOR"

Bu konuşmanın ardından kendisine bir tebligat geldiğini belirten Bakiri "Bana bir tebligat geldi ve 7 günlük bir tebligattı. Ben şoka girdim ve bu tebligattan sonra yetkililere ulaşmaya çalıştım. Yetkililere mektuplar yazdım, mailler yazdım, telefonlar açtım ama maalesef kapı duvar. Verilen hiçbir söz tutulmadı, bana ulaşılmadı ve şimdi tekrar bir 7 günlük bir süre daha aldık. Ama 17 yılda kurulan bir merkezin 7 günde boşaltılabilmesi imkansız. Ben bunun yok edilmesine artık göz yumdum; ama bir sanatçı, öğrencilerimin olduğu bir merkez böyle bir muamele hak etmiyor. Tek istediğim yeterli bir süre verilip, benim buradan iyi bir şekilde, güvenli bir şekilde eserleri, buradaki aletleri taşımaktı. Tamam, hukuki süreç tamamlandı ama bir de manevi insani bir süreç var. Maalesef İBB bu süreci tamamlamadı. Onun için de kınıyorum." şeklinde konuştu. (DHA)