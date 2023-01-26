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Fatih'te 3 katlı binada yangın çıktı

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#Yangin#Fatih#İstanbul
Fatihte 3 katlı binada yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 06:52

Fatih'te sabah saatlerinde 3 katlı binanın giriş katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın sırasında binanın üçüncü katından atlayarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

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Yangın, sabah saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Tamburacı Sokak'taki 3 katlı binada çıktı. Binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye,  polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Bu sırada alevlerin tüm katları sardığını fark eden bir kişi, üçüncü kattan aşağı atladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Sağlık ekipleri ise aşağı atlayan ve yanıkları olan kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralı ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.  İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fatihte 3 katlı binada yangın çıktı

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Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, binada başka kalan olma ihtimaline karşı araştırmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Yangin#Fatih#İstanbul

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