Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi!

İBB'nin toplu ulaşım araçlarına üç yıl aradan sonra yaptığı yüzde 35'lik zam kararına, FOX TV'nin Anchorman'i Fatih Portakal tepki gösterdi.



Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul ulaşımı %35 zamlandı. Biri sağdan vuruyor, diğeri soldan. Başkan, seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu. Çok şeye kamera önünde açıklama yapan İmamoğlu bu kez yazılı açıklama yaptı. Aslında bu kez de çıkıp gerekçelerini anlatması gerekir' ifadelerini kullandı. Portakal'ın tweetine kısa süre içerisinde 20 binin üzerinde beğeni geldi.



