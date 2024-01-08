Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı... İmam ve 1 kişi yaralandı

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Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami içerisinde slogan atan Ömer Salgın isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi.

Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ömer Salgın, Fatih Camii İmam Hatipi Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ömer Salgın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: MENFUR SALDIRININ SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

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BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM ETMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise açıklamasında "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “8 Ocak günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak, cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş, Ö.S. isimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır” denildi.

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VALİ GÜL: ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY ÇOK YÖNLÜ İNCELENİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem’e Allah’tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X'ten yaptığı açıklamada "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." dedi.

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CNN TÜRK İSTANBUL HABER MÜDÜRÜ DETAYLARI PAYLAŞTI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, saldırıyla ilgili detayları paylaştı. Ömer Salgın isimli şüphelinin camiye tekbir getirdiğini aktaran Uludağ, şüphelinin "Bu putları buradan çıkarın" diye bağırdığını bunun üzerine de cami imamının Salgın'ı uyardığını belirtti. Cemaatten bazı kişilerin şüpheliyi dışarı çıkarttığını ifade eden Uludağ "Şüpheli, bir süre sonra camiye tekrar geliyor. Cami imamıyla görüşeceğini söylüyor. O sırada da bıçağını çekiyor. Cami imamının yanında hafız genç var. Saldırgan ikisini de yaralıyor. Daha sonra olay yerine polis ekipleri çağrılıyor. Saldırganın poliste bir adet daha kasten yaralama suçundan bir sabıkasının daha olduğu bilgisi var. İlk etapta biraz akli dengesi bozuk kişi olarak değerlendirildi. Soruşturma devam edecek. Şu an için olayda bir siyasi yön yok değerlendirmesi var emniyet birimlerinde. Şüphelinin sorgusu devam ediyor." dedi.