Fatih böyle gitti, bir ayda buldu

2017’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katılan ve Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, İstanbul’un fethinin 567’nci yıldönümü olan 29 Mayıs’ta Karadeniz’deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı’ndan yola çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fatih’i, Sahil Güvenlik botundan el sallayarak uğurladı.

BOĞAZ’DAN GEÇERKEN KULELERİ SÖKÜLDÜ

Fatih sondaj gemisinin 103 metre uzunluğundaki kuleleri İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için söküldü. Gemi, kuleleri yeniden monte edilmek üzere 6 Haziran’da Trabzon Limanı’na demir attı. Buradaki hazırlık sürecinin ardından tekrar yola çıkan Fatih, 20 Temmuz’da Zonguldak açıklarında, Tuna-1 olarak isimlendirilen lokasyonda, 3.500-4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz’deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Fatih bir ay gibi kısa bir süre içinde de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ulaştı.

DÜNYADA İLK 5 ARASINDA

6’ncı nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip olan ve tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, dünyanın ilk 5 gemisi arasında. 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilen Fatih’in uzunluğu (220 metre) neredeyse Eyfel Kulesi kadar.

MUHALEFETTEN ‘GAZ’ BİRLİĞİ

CHP: GÜZEL BİR HABER, HAYIRLI OLSUN

◊ CHP, Karadeniz’de zengin doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesi için “Güzel bir haber, sevindik, hayırlı olsun” açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay sosyal medya hesabından, “Güzel bir haber aldık. Sevindik. Enerjide dışa bağımlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da sosyal medya hesabından, “Karadeniz’de ‘Sakarya Sahası’ adı verilen sahada 320 milyar metreküp doğalgaz bulunması sevindiricidir. Yüzde 98.9 dışa bağımlı olduğumuz doğalgazda 320 milyar metreküp rezerv, tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır” açıklaması yaptı.

MİLLETVEKİLLERİNE UYARI

CHP yönetiminin, Erdoğan’ın açıklaması öncesinde milletvekillerini, “Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanının bugün yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur” diye uyardığı da öğrenildi. (◊ Turan YILMAZ/ ANKARA)

İYİ PARTİ: KALPTEN TEŞEKKÜRLER

Yavuz Ağıralioğlu (İYİ Parti Sözcüsü): Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınları adına, milletin bu kadar zor günlerinde bir nebze olsun rahatlığına sebep olacak böyle güzel bir habere katkısı olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Biz İYİ Parti olarak bu süreci hassasiyetle dikkatle takip edeceğiz.

HER BAKIMDAN SEVİNDİRİCİ

İlhan Kesici (CHP İstanbul milletvekili): Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi her bakımdan çok sevindirici bir durumdur. Hükümeti ve ilgili tüm insanlarımızı kutluyorum. Umarız ki süreç içerisinde daha başka rezervlerin bulunabilmesinin de bir öncü göstergesi olur. Milletimiz ve devletimize hayırlı olsun.

HEPİMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI

Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı): Karadeniz’deki 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır.

ÖNEMLİ BİR MİLAD

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir gün yaşıyoruz. Karadeniz’de bulunan büyük doğalgaz rezervi Türkiye’nin, düşmanlarını imrendiren ve kaygılandıran, dostlarına da güç ve güven veren duruşunun önemli bir miladıdır.”

MHP’DEN ‘ÇIRPINIRDI KARADENİZ’

MHP’nin resmi Twitter hesabından da “Müjdeler Olsun” etiketli paylaşım yapıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 2018’de Samsun’da yaptığı konuşmada, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsünün sözlerini söylediği video paylaşılırken, “Bugün #Karadeniz hakikaten çırpınıyor” ifadeleri kullanıldı.

‘ARTIK BİZİM DE GAZIMIZ VAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı büyük müjdeyi takip edebilmek için kahvehaneler, restoranlar ve berberlerde kalabalıklar televizyon başına koştu. Yurdun dört bir yanında birçok esnaf ve vatandaş ekranlara kitlendi. İstanbul Büyükçekmece’de bir kahvede açıklamayı izleyen Doğan Tek, “Merakla açıklamayı bekliyordum. Doğalgaz bulunması bizi çok sevindirdi. Dışa bağımlılığımızı azaltacak” dedi. Yemek yediği restoranda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını takip eden Mustafa Yıldız da “Umarım bir an önce çıkarılıp işlenir. Hem vatandaş ucuz gaz kullanır, hem de ülke para kazanır” diye konuştu. Restoranda garson olarak çalışan Zeki Yıldırım da müjdeden memnundu: “Artık bizim de gazımız var. Ülkemiz refaha kavuşacak.” (◊ İSTİHBARAT SERVİSİ) Mersin Silifkeliler, doğalgaz müjdesini Kanuni sondaj gemisinin karşısında davul zurnayla kutladı.

ÇIKAN GAZ 3 YILDA EVLERDE OLUR

Uzmanlara göre çıkarılacak doğalgazın hanelere ulaşması en geç 3 yılı alacak. Keşif hem hane halkının hem de sanayicinin maliyetlerini düşürecek.

YENİ KEŞİF HABERCİSİ

◊ Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu: “Bu rezerv aynı zamanda bölgedeki yeni keşiflerin habercisi. Akdeniz’deki ilk gaz keşfinin ardından bölgede çok sayıda yeni saha keşfedildi. Bu Karadeniz için de geçerli. Mısır, Zohr sahasında 850 milyar metreküplük bir keşif yapmıştı. Gaz, Türkiye ekonomisine 3 yıl içinde kazandırılacak. İsrail Leviathan sahasında 2 yılda gazı çıkardı. Ayrıca Türkiye’den Avrupa’ya uzanan boru hatları da enerji ihracatı anlamına geliyor.”

PAZARLIK AVANTAJI

Global Energy Research Araştırma ve Strateji Direktörü Emin Emrah Danış: “Türkiye bu gazı 2-3 yılda ekonomiye kazandıracak. Petrolün yüzde 92’si, doğalgazın yüzde 99’unu dışarıdan alıyoruz. Türkiye’nin Rusya ile olan anlaşması 2021’de, İran ile olan anlaşması 2026’da bitiyor. Artık Türkiye yüksek fiyattan gaz almak zorunda değil. Pazarlık avantajı bize geçti. Dışarıdan alınan gazın da faturası düşecek.” (◊ Emre ESER)

‘500 MİLYAR DOLARLIK GELİR VE TASARRUF’

◊ Yenilebilir Enerji Kaynakları Uzmanı Doçent Dr. Celal Taşdoğan: “Bu keşif üretime ve satışa geçildikten sonra yaklaşık 500 milyar dolarlık bir gelir ve döviz tasarrufu sağlayacak. Elektrik üretim maliyetimizi düşürecek. Her sektöre maliyet düşüklüğü olarak yansıyacak. Bundan sonra Türkiye dikkat ve titizlikle üretim aşamasına geçecek. Süreç her yönüyle Türkiye’nin faydasına olacak.” (◊ Musa KESLER)

DÜNYADA YANKI BULDU

‘Müjde’yi dünyanın önde gelen medya kuruluşları böyle duyurdu:

DIŞ BASIN: KARADENİZ’DE BÜYÜK REZERV

- Associated Press (AP): Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan keşfin, enerjide dışa bağımlı olan ülkesi için ‘yeni bir dönem’ olduğunu duyurdu.

- Washington Post: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de çok büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

- Bloomberg: Türkiye, Karadeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi keşfetti.

- Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de bugüne kadarki en büyük enerji keşfini yaptıklarını açıkladı. Bölgede başka doğal kaynaklar olabileceği de belirtildi.

- Agency France Press (AFP): Türkiye Karadeniz’de tarihi doğalgaz keşfi yaptığını ilan etti. Keşfin enerji tedariğini çeşitlendireceği belirtildi.

- Financal Times: Analist Ashley Sherman gazeteye yaptığı yorumda, “Türkiye’nin enerji tedariki ve Karadeniz’in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

AB: EKONOMİYE KATKIDA BULUNACAKTIR

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: “AB olarak her zaman Türkiye’nin refah içinde, istikrarlı, demokrasinin yerleştiği bir ülke olduğunu görmek istiyoruz. Umurız bu keşif, en kısa sürede Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunacak bir araca dönüşür."

RUSYA: BÜYÜK OYUNCU OLMA NİYETİ

◊ Rusya Enerji Güvenliği Fonu yöneticisi Konstantin Simonov, “Erdoğan bu adımla bölgede enerji konusunda büyük oyuncu olma niyetini bir kez daha sergilemiş oldu. Yeni doğalgaz yatağının işletilip işletilemeyeceği soru işaretleri bırakmasına rağmen, Rusya ile doğalgaz fiyatı pazarlığında etkili enstrüman yapılmak istendiği kesin. Keşif, Gazprom ile pazarlıkta da kullanılacaktır” yorumunu yaptı. (◊ Nerdun HACIOĞLU)

YUNANİSTAN: ERDOĞAN’IN HEDEFİ AKDENİZ

◊ Erdoğan’ın müjdesi, ‘Doğalgaz Akdeniz’de mi bulundu’ endişesi yaşayan Atina’ya rahat bir nefes aldırdı. Ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerini sürdüreceğini söylemesi tepki yarattı. Haber sitesi Proto Thema, “Karadeniz için bayram eden Erdoğan, Akdeniz için tahrik etti” derken, Real News ise “Erdoğan’ın hedefi Akdeniz” başlığını kullandı. (◊ Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)

KKTC’DE BÜYÜK SEVİNÇ

◊ Doğalgaz müjdesi, KKTC’de de gündemin birinci maddesi oldu. Müjdeli haber, Kıbrıslı Türkler arasında büyük memnuniyet ve heyecan yaratırken, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, keşiflerin Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de devam edeceğini söyledi. (◊ Ömer BİLGE / LEFKOŞA)