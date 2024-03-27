Faruk Koca’ya bir dava daha

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MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçın ardından sahaya inen Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e yumruk atıp tehditte bulunmuştu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıyla ilgili jet hızıyla soruşturma açıp Koca ve 3 sanık hakkında dava açmıştı. Savcılık, maçın yan hakemleri Ömer Tolga Güldibi, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy’a yönelik tehditlerine ilişkin dosyayı ise ayırarak uzlaştırma bürosuna göndermişti.

Tehdit suçundan sürdürülen soruşturmada savcılık, Koca ve müşteki hakemlere uzlaşıp uzlaşmak istemediklerini sordu. Koca, uzlaşma teklifini kabul ederken, müşteki hakemler teklifi kabul etmedi. Uzlaşmanın gerçekleşmemesi nedeniyle Koca’nın üç yan hakeme yönelik tehditleri nedeniyle de hakkında yeni dava açılacak.

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‘CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ’

Müşteki hakemlerin avukatı Halil İbrahim Atabay, Koca’nın uzlaşma teklifini kabul etmediklerini belirterek, “Hakemlerimize yönelik tehdit ve hakaretler konusunda uzlaşma tarafı değiliz. Bir suç varsa cezalandırılmasını istiyoruz. Yıllardır uygulamamız bu şekilde” dedi.

Yan hakemlerden Kerem Ersoy, Koca’nın yargılandığı davada tanık olarak verdiği ifadesinde, sanığın kendilerini de tehdit ettiğini anlatarak, “Aynı maçta hakem olarak görev yapmaktaydım. Maç sonu saha ortasından müştekinin (Hakem Halil Umut Meler) yanında dururken Faruk Koca olduğumuz yere gelip müştekiye yumruk attı. Aynı anda orada bulunan hakemler olarak bizlere yönelik ‘Sizi bitireceğim’ dedi. Ardından müştekiye hitaben ‘Seni öldüreceğim’ dedi” iddiasında bulundu.