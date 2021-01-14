Fare zehri karıştırılan sütten içen anne ve 2 çocuğu zehirlendi! Şoke eden iddia...

Olay, Vezirköprü ilçesi Karadoruk Mahallesi'nde meydana geldi. Hamile Z.Y. ve çocukları M.Y.K. ve B.Y., süt içtikten bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine anne ve 2 çocuğu, çağırılan ambulansla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalede anne ve 2 çocuğunun zehirlendikleri belirlendi.

M.Y.K.'nın süte oyun oynarken fare zehri karıştırdığı iddia edilirken hastanede yapılan tedavi sonrasında B.Y. ile M.Y.K. taburcu edildi. Anne Z.Y. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.