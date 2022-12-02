Farah Zeynep Abdullah'a Musa Orhan'dan dava! Ezgi Mola'ya destek mesajı atmıştı

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Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

MOLA'YA CEZA VERİLMİŞTİ

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savunma yapan Ezgi Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını, sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde okuduğu yorumlardan sonra tweet attığını söyleyerek, "Kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce, diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de tabii ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım.

Benden önce 160 bin küsur bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi. Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum.

Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan tweeti attım. Burada yorumumu şahsa değil; duruma yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

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Mahkeme, 24 Mayıs 2022'de açıkladığı kararla, Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

MOLA'YA DESTEK TWEETİ ATMIŞTI

Yargılamanın tamamlanmasının ardından Ezgi Mola’ya destek olmak için tweet atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş da 30 Ağustos'ta Uşak Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekkiline hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Farah Zeynep Abdullah'ın gerek sinema sektöründe gerekse sosyal medyada tanınırlığı yüksek bir kişi olduğu vurgulanıp, "Bu itibar ile toplum içerişinde insanları yönlendirebilme kabiliyeti bulunmaktadır.

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Tüm dünyada bir virüs edasıyla yayılan linç kültürü de toplum içerisinde hukuki bir vasfı olmayıp yönlendirme kabiliyeti yüksek kişilerden beslenmektedir. Farah Zeynep Abdullah'ın hakaret içerikli sosyal medya paylaşımının yayınlanmasının ardından ciddi bir kitle tarafından hakaret ve tehdit içerikli mesajlar iletilmiş, müvekkil ve ailesi hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalmıştır.

İnsan haklarına olan saygısını defalarca dile getiren sanığın en temel haklardan biri olan masumiyet karinesini hiçe sayması, kamuoyuna yansıttığı çizginin bir aktivizm çizgisi değil, popülizm çizgisi olduğunu göstermektedir" denildi. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak taraflar uzlaşamadı.

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'HER VİCDANLI İNSANIN GÖSTERDİĞİ TEPKİDEN DAHA FARKLI DEĞİLDİR'

Farah Zeynep Abdullah ise savcılık ifadesinde Musa Orhan'ın suç duyurusunun kötü niyetli ve maddi çıkar amaçlı olduğunu belirtip, "Paylaşım benim tarafımdan yapılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi bu paylaşımın bir karalama kampanyası veya linç girişimiyle hiçbir şekilde ilgisi yoktur.

Siirt'te zanlı Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek hayatına son veren İpek Er'in iddialarının adli tıp kurumunca hazırlanan raporla doğrulandığı görülmüş ve cinsel saldırı neticesinde intihar eden genç kıza ilişkin haberler tüm ülkede infial yaratmış ve beni de derinden sarsmıştır. İpek Er'e karşı yapılan bu cinsel saldırı neticesinde intihar etmesi, Musa Orhan'a ait spermin ölen İpek Er'in üzerinden çıkması ve Er'in intihar notunda yazılanlar sadece bende değil, toplum genelinde infial yaratmış ve büyük tepki uyandırmıştır. Oluşan bu tepki sonucunda da sosyal medyada binlerce kişi tarafından binlerce paylaşım yapıldığı görülmektedir. Tarafımca yapılan paylaşım her vicdanlı insanın gösterdiği tepkiden daha farklı değildir" dedi.

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2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Soruşturmanın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında Musa Orhan'a ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle, Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.