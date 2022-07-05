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Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet

#Falyalı Cinayeti#Söylemez Kardeşler#İddianame
Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet

KKTC'de silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi.

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KKTC’de otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesini bizzat Mustafa Söylemez ve aynı suçtan KKTC’de tutuklu Ömer Tunç’un gerçekleştirdiği iddia edildi. Aynı suçtan KKTC’de tutuklu Veysel Sare’nin, Mustafa Söylemez ve Ömer Tunç’u olay yerine kiralık araç ile götürdüğü, yolun daraldığı noktada park halinde bekleterek Falyalı ve Demirtaş’ın içinde bulunduğu aracın geçişini engellediği anlatıldı. Falyalı ve Demirtaş’ın bulunduğu aracın durmak zorunda kaldığı anda saldırının gerçekleştiği belirtildi.

ÖRGÜTÜN KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ

Musa Çiçek’in sokağın başında gözcü olarak beklediği, Falyalı ve Demirtaş’ın aracı sokağa girdiği anda Ömer Tunç’a telefonla haber verdiği ifade edildi. Mehmet Faysal Söylemez’in ise Mustafa Söylemez ile suç örgütünün kurucusu ve yönetcisi olduğu iddia edildi.

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CEZAEVİNDE OLDUĞU İÇİN ÖLDÜREMEMİŞLER

Şüphelilerin suç tarihinden çok daha önce eylemi gerçekleştirmeye karar verdikleri ve planladıkları, ilk olarak 2021 Eylül ayında Musa Çiçek ve Mustafa Söylemez’in KKTC’ye gittiği, ilk gidişlerinde Falyalı’nın cezaevinde olması nedeniyle eylemi gerçekleştiremedikleri belirtildi. İstanbul’a dönerek yeni bir organizasyon yaptıkları ve eylemi 08 Şubat 2022’de gerçekleştirdikleri, eylemin 6 ay gibi bir sürede aşama aşama uygulamaya konduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez “tasarlayarak kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıldan 12 yıla kadar hapis; İbrahim Çelik, Cengiz Şener, Ender Yıldız hakkında ise “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan 33 yıldan 46 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 

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#Falyalı Cinayeti#Söylemez Kardeşler#İddianame

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