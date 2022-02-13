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Falyalı cinayetinde flaş gelişme! KKTC polisi duyurdu: Silahlar bulundu

#Halil Falyalı#Cinayet#Silah
Falyalı cinayetinde flaş gelişme KKTC polisi duyurdu: Silahlar bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapan polis, saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın olay yerine 1 kilometre mesafede bulunduğunu duyurdu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırıda kullanılan silahlar bulundu. Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın büyük bir titizlikle soruşturulduğu ve meselenin aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, “KKTC Polis Genel Müdürlüğü, cinayetin işlenmesinin ardından her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak suç faillerinin Türkiye’deki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğini de değerlendirerek elde ettiği bulgu ve bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşmış ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen toplamda 6 kişinin İstanbul’da tespit edilerek tutuklanmasını sağlanmıştır” denildi.

Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayda zanlı olarak tespit edilen 2 kişinin cinayetin işlenmesinin hemen ardından 09.02.2022 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığı belirtilen açıklamada, “Soruşturma kapsamında, 12.02.2022 tarihinde Alsancak’ta bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucu ise yine olayda zanlı olarak tespit edilen iki kişi daha tutuklanmış ve söz konusu ikametgahta yapılan aramada ise bir adet 9 mm çapında tabanca ve 15 adet mermi ele geçirilmiştir” denildi.

Saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın bulunduğunu aktarılan açıklamada, “Cinayet mahalli olan Çatalköy 20 Temmuz Caddesinin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 adet Kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulunmuştur. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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DÖRT ŞÜPHELİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Falyalı ve şoförü Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünülerek dün akşam gözaltına alınan 4 kişi, bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlılardan Veysel Sarı ve Musa Çiçek, "tasarlayarak adam öldürme", "kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma", "kasti hasar ve yerleşim yerinde ateş açma" suçlamaları ile mahkemeye çıkarıldı.

Falyalı'nın 2 yakın koruması Türkistan Gülce ve Halil Işık da silahlı saldırının olduğu gece kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma ve yerleşim yerinde ateş açma suçlarından Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Gülce ve Işık hakkında soruşturma amaçlı 3’er günlük tutuklama emri verildi. Falyalı cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltında tutuluyor.

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FALYALI CİNAYETİ

KKTC’de Falyalı’nın bulunduğu araca 9 Şubat’ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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#Halil Falyalı#Cinayet#Silah

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