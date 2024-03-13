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Falçatalı dehşette ceza değişmedi

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#Hanna Butym#Florya#Mesut Öztürkmen
Falçatalı dehşette ceza değişmedi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 07:00

Ukraynalı Hanna Butym (30) internetten tanıştığı Mesut Öztürkmen’le (45) 2018 yılında evlenerek Türkiye’ye yerleşti.

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Türkiye’ye geldiğinde, Öztürkmen’in kendisine söylediği her şeyin yalan olduğunu anlayan Hanna, 2.5 yıl sonra evi terk ederek boşanma davası açtı.

İYİ HAL İNDİRİMİ ALMIŞTI

Öztürkmen internetten izini sürdüğü Hanna’yı, 15 Ocak 2021 günü İstanbul Florya’daki bir AVM’de buldu. Hanna’nın yüzünü falçatayla paramparça eden Öztürkmen polis tarafından etkisiz hale getirildi. Hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemede “Hanna paramı alıp benden habersiz memleketine gitti. AVM’de başka bir erkekle görünce kıskandım. Eğer öldürmek isteseydim direkt boğaz bölgesine vururdum” diye savunma yapan Mesut Öztürkmen, iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, davayı eksik rapor nedeniyle bozdu. Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde silbaştan görülmeye başlayan davanın aralık ayındaki duruşmasında sanık tahliye edildi.

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Bakırköy 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada Öztürkmen “Takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi. Mahkeme, sanığı eşini öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararında sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğine ve tasarlayarak işlediğine ilişkin delil elde edilemediğini de belirtti.

 
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#Hanna Butym#Florya#Mesut Öztürkmen

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