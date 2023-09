Faik Öztrak'tan 'kurultay' açıklaması: Bu süreçten de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Öztrak, MYK toplantısında hükümetin faiz kararlarının ekonomiye etkisi, enflasyon, işsizlik ve sığınmacı konularının görüşüldüğünü açıkladı. Öztrak, Karabağ'daki olaylara ilişkin ise "MYK toplantımızda ayrıca Karabağ'daki gelişmeleri de dikkatle değerlendirdik. Türkiye ve Azerbaycan aynı anda çarpan tek yürektir. Uluslararası hukuka göre, Karabağ'da Azerbaycan egemenliği meşrudur. Azerbaycan'ın bu süreçte sivillere zarar gelmemesi için gösterdiği özen ve barışı tesis etmeye yönelik söylemleri takdire şayandır. Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği terörle mücadele operasyonunun bölge barışına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.



'BÜTÇE FAİZ GİDERLERİ ŞAHA KALKTI'



Merkez Bankası'nın hafta içi politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselttiğini hatırlatan Öztrak, "Böylece seçimlerden sonra politika faizi toplamda 21,5 puan arttı. Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz haddinin yüzde 30'lara çıktığını en son Ekim 2003'te, yani 20 yıl önce görmüştük. 20 yıl önce Merkez Bankası'nın piyasaya borç verme faizi yüzde 31 iken, İstanbul Ticaret Odası enflasyonu yüzde 20,3 idi. Dolar kuru 1 lira 40 kuruş civarındaydı. Bugün TCMB'nin politika faizi yine yüzde 30, gerçekleşen İTO enflasyonu yüzde 74.1. Dolar, 27 TL 20 kuruş. Bu kadar faiz artırıyorlar dolar da, enflasyon da inmiyor. Bunun Sarayın güven vermeyen siyasetinden kaynaklandığının tüm dünya farkında. Erdoğan daha mayıs ayındaki seçimden hemen önce, 'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece, faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek' diyordu. Sonuç tam tersi oldu. Faiz de, enflasyon da uçtu. Tarihimizde ilk kez devletin iç borcu için ileride ödenecek faiz, borcun anaparasını aştı. Bütçenin faiz giderleri şaha kalktı" ifadelerini kullandı.



'HÜKÜMET CHP'Lİ BELEDİYELERİN HİZMETLERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR'



Hükümetin CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalıştığını bildiren Öztrak, "İktidarın çoğunlukta oldukları belediye meclisleri, vatandaşlar için çalışan CHP'li başkanları engelliyor. Ankara'da atık su arıtma tesisi için bulunan dış kaynaklı krediyi Erdoğan onaylıyor, belediye meclisi taş koyuyor. İstanbul'da belediyemizin, otizmli ve down sendromlu çocukların kullandığı merkez haline getirdiği spor tesisini kendi ilçe belediyelerine devrediyorlar. Özel ihtiyacı olan çocuklarımıza hizmeti engellemeye çalışıyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar CHP'li başkanların yönettiği belediyelerde, vatandaşlarımız rahat bir nefes alıyor. Daha önce görmedikleri hizmeti görüyor" dedi.



'MİLLETİMİZ SANDIKTA CEVABINI VERECEKTİR'



Öztrak, yerel seçimlere ve kurultay sürecine ilişkin şunları söyledi:



"Kongrelerimizi bitiriyoruz. Yarın Parti Meclisimiz kurultay tarihine karar verecek. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar olarak, bu süreçten de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız. Ülkemizi, kifayetsiz muhterislerin elinden kurtaracak yolun kapısını açacağız. Milletimizi bölüp parçalayarak yalanla, hileyle, hurdayla siyaset yapmanın sonuna gelindi. Meydanlarda söylenen yalanların faturası ağır oldu. Milletimiz önümüzdeki seçimlerde kendine bunca zulmü reva görenlere sandıkta mutlaka cevabını verecektir."



'UYGAR TARTIŞMALARI KAVGA DİYE SINIFLANDIRIYORLAR'



Öztrak, konuşmasının ardından sorulan, 'CHP'nin hemen her kongresinde çıkan kavgaları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna "Bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeyi yapıyoruz. Öyle görünüyor ki, bu soruyu soranlar bizim kongrelerimizdeki uygar tartışmaları da kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her tartışmayı 'CHP her kongresinde kavga var' diye sunmanın neye hizmet ettiğini milletimizin takdirine bırakıyoruz" yanıtını verdi.