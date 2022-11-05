Facianın habercileri

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Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim’de TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 42 işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin olarak sürdürülen soruşturmada, 25 şüpheli gözaltına alınırken 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAYIŞTAY RAPORU TUTUKLAMA GEREKÇESİ: Şüphelilerin tutuklanmasına, Sayıştay Başkanlığı’nın 2017, 2018, 2019, 2020 yılı denetim raporları ile son zamanlarda ocağın yetersiz havalandırma sebebiyle gaz oranının yüksek seviyede olması, bu havalandırmanın yeterli düzeyde sağlanmaması gerekçe gösterildi. Soruşturma dosyasında yer alan şüpheli ifadeleri, maden ocağındaki ihmali ortaya koydu.

HAVALANDIRMANIN KURULUMU ERTELENDİ: Maden ocağında emniyet mühendisi olarak görev yapan şüpheli Mehmet Tural ifadesinde, “Havalandırma sistemi modernizasyon işleminin yenileme çalışması ile ilgili Selçuk Ekmekçi, Serkan Özdoğan ve Volkan Soylu, Zonguldak iline bu konu ile ilgili yaptıkları temaslarda toplantılara katıldılar. Bu havalandırma sisteminin Zonguldak’a geldiğini ancak bir yedek parçasının yurtdışından gelmesinin beklendiğini, bu sebeple kurulumunun ertelendiğini duydum” dedi.

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GAZ SEVİYESİ YÜZDE 4’TÜ: maden ocağında görev yapan bir diğer emniyet mühendisi Şahan Kahraman da kazadan bir hafta önce ocaktaki gaz seviyesinin tehlikeli noktaya ulaştığını anlattı: “7 Ekim günü ocakta kontrollerini yaptığım bir esnada gaz izleme servisinin anonsu ile -310 kot 1’ de metan seviyesinin yüksek olduğu (yüzde 4) bilgisini vermişti. Çalışmaları sonlandırarak işçileri tahliye ettim. Havalandırma sistemi modernizasyonunun ekim ayı içerisinde yapabileceğini duymuştum. Ancak ihaleyi alan firmanın parçayı tedarik edememesinden sürecin uzadığını duydum.”

‘UYARI SİSTEMİ YOKTU’

Mühendis Şahan Kahraman “Olay günü gaz izleme merkezinde p3 vardiyasındaydım. Tek başımaydım. Normalde en az 2 kişi olması gerekiyordu. Personel yetersizliğinden dolayı tek kişi kalıyorduk. Bunu amirlerimiz de biliyordu. Acil durumda tüm işçileri uyaran bir sistem bulunmamaktadır. Üstlerimize söyledik ancak bu hususta bir iyileştirme yapılmadı” dedi.