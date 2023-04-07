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Faciadan 5 ay 22 gün sonra yaşamını yitiren madenci toprağa verildi

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#Bartın#Amasra #Maden Faciası
Faciadan 5 ay 22 gün sonra yaşamını yitiren madenci toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 15:52

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 5 ay 22 gün sonra yaşamını yitiren Ayhan Akgül (38) toprağa verildi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 14 Ekim'de 42 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin de yaralandığı maden faciasında yaralanan Ayhan Akgül, İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Akgül, 2 gün önce hastanede yaşamını yitirdi. Akgül’ün cenazesi, İstanbul’dan Bartın’a getirildi. Ayhan Akgül’ün cenazesi, bugün Bartın Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak Amasra'ya bağlı Çanakçılar köyündeki baba ocağına götürüldü, dualar okunup, helallik alındı.

Omuzlarda taşınan Ayhan Akgül’ün tabutunun önünde oğlu Ömer Faruk Akgül (13), babasının resmini taşıdı. Köy meydanında öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bartın Vali Vekili Uğur Karakaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, maden işçileri ve yakınları katıldı.

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Cenaze namazının ardından Ayhan Akgül, gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.

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