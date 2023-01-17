Amasra faciasında ses kaydı ortaya çıktı

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TTK Merkezi İzleme Yönergesi’ne göre; merkezi gaz izleme servisinde en az 2 personelin görevlendirilmesi gerektiğinin bir kural olarak belirlenmesine rağmen, patlamanın yaşandığı anda izleme servisinde tek bir operatörün bulunduğunu belirten Yavuzyılmaz, “2 operatör olsaydı; metan gazı tehlikesi yükseldiğinde, aynı anda hem ocak içi dahili hattan hem de telsizlerden, farklı kotlarda çalışan daha fazla madenciye ulaşmak, daha fazla canın kurtulmasını sağlamak mümkün olabilirdi” dedi.

Facia anına ait telsiz konuşmalarını da ortaya çıkartan Yavuzyılmaz, operatörün yetişebildiği kadar yeri arayabildiğini, “Derhal ayağı boşaltın” uyarıları sayesinde 10 madencinin hayatını kurtardığını söyledi.