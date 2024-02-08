Facia göz göre göre gelmiş... 6 kişi ölmüştü, 37 kişi yaralanmıştı

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TRABZON Akçaabat’ta 4 Mayıs 2023’te, Adem B. (37) yönetimindeki, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 61 KA 737 plakalı yolcu midibüsü, yokuştan inerken virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildi. Kazada Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65), Ayşe Zengin (55), Neriman Aslan (67) ve Emine Bayraktar (66) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. ‘Taksirli ölüme ve yaralamaya neden olmak’ suçundan tutuklanan sürücü Adem B. cezaevinden tahliye edildi. Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Rapor, kaza öncesi yaşanan ihmaller zincirini de ortaya çıkardı.

FREN SİSTEMİ SORUNLU

Raporda; midibüse kapasitesi üzerinde ayakta yolcu alındığı, yaralı sürücü Adem B.’nin talebiyle arıza kaynaklı daha önce 10’u aşkın araç değiştirdiği, kazadan saatler önce ilk kez teslim aldığı aracın frenlerinin sertleştiğini ilgililere bildirildiği, ancak yine yola devam ettiği, rutin bakımların usulüne uygun yapılmadığı, daha önce de tekrar eden kronik fren arızasının giderilmediği, arka tekerlerin fren mekanizmasında yağ kaçağı tespit edildiği, fren sisteminin efektif olarak çalışmadığı gibi birçok ihmale yer verildi.

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ÖN BALATALAR BİTİK

Sürüş emniyeti bulunmayan aracın trafiğe çıkmasının kazaya zemin hazırladığı belirtilen raporda, “Rapor içeriğinde belirtilen teknik inceleme neticesinde; aracın kompresörünün yeterli düzeyde hava basıncı üretmediği, aracın okunan değerinin olması gereken değerden yaklaşık 2 bar eksik çıktığı, bu durumun frenlemeyi olumsuz yönde etkileyeceğinin belirtildiği, aracın hidrolik seviyesinin normal olduğu, balata kontrolü neticesinde aracın arka tekerlerinin hiçbir şekilde frenleme yapmadığını, arka tekerlerin fren merkezinde yağ kaçakları olduğu, ön tekerleklerin balatalarının bitik durumda olduğu, bitik durumdaki balataların ikazını sürücüye veren elektriksel kablonun arızalı olduğu ve çalışmadığı, fazla ısınmadan kaynaklı balataların yüzeylerinde yanıklar ve konikleşmelerin oluştuğu, aracın ön ve arka viraj denge çubuklarında herhangi bir boşluk bulunmadığının tespit edildiği görülmüştür” denildi.

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Kazanın meydana gelmesinde belediye bünyesindeki şirket TULAŞ ‘asli’ kusurlu, cezaevinden tahliye edilen sürücü ‘tali’ kusurlu bulundu.