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Fabrikada korkutan patlama

Güncelleme Tarihi:

#MKE #Patlama#Ankara Büyükşehir Belediyesi
Fabrikada korkutan patlama
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:00

Ankara Mamak’ta dün saat 11.00 sıralarında Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’nin (MKE) kapsül fabrikasında patlama meydana geldi.

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Şiddetli patlamada 4 işçi yaralandı. Patlamadan sonra başlayan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı. MKE ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın öğleden sonra kontrol altına alındı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili adli soruşturma açıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Geçen ay da Ankara’da MKE’ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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#MKE#Patlama#Ankara Büyükşehir Belediyesi