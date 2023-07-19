Fabrikada korkutan patlama

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Şiddetli patlamada 4 işçi yaralandı. Patlamadan sonra başlayan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı. MKE ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın öğleden sonra kontrol altına alındı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili adli soruşturma açıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Geçen ay da Ankara’da MKE’ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.