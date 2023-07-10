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Fabrikada 15 iÅŸçi solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastanelik oldu

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#Fabrika#Arifiye#Sakarya
Fabrikada 15 iÅŸÃ§i solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastanelik oldu
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 14:55

Sakarya'nÄ±n Arifiye ilÃ§esinde organize sanayi bÃ¶lgesindeki bir elektrik fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 15 iÅŸÃ§i, solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸikayetiyle hastaneye gitti. Ä°ÅŸÃ§ilerin tedavileriÂ devam ederken, neden rahatsÄ±zlandÄ±klarÄ±yla ilgili fabrikada da Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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Olay, sabah saatlerinde Arifiye ilÃ§esinde bulunan 1â€™inci Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki bir elektrik fabrikasÄ±nda meydana geldi. Fabrikada Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerden 15â€™i solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸikayetiyle kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere gitti. BÃ¶lgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik NÃ¼kleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi. Ekipler, iÅŸÃ§ilerin rahatsÄ±zlanmasÄ±nÄ±n sebebini araÅŸtÄ±rÄ±yor.

Fabrikada 15 iÅŸÃ§i solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastanelik oldu

Olayla ilgili detaylÄ± soruÅŸturma devam ederken, hastanede tedavileri sÃ¼ren iÅŸÃ§ilerin hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Fabrikada 15 iÅŸÃ§i solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastanelik oldu

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#Fabrika#Arifiye#Sakarya

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