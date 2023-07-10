Fabrikada 15 iÅŸÃ§i solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastanelik oldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:
Olay, sabah saatlerinde Arifiye ilÃ§esinde bulunan 1â€™inci Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki bir elektrik fabrikasÄ±nda meydana geldi. Fabrikada Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerden 15â€™i solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸikayetiyle kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere gitti. BÃ¶lgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik NÃ¼kleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi. Ekipler, iÅŸÃ§ilerin rahatsÄ±zlanmasÄ±nÄ±n sebebini araÅŸtÄ±rÄ±yor.
Olayla ilgili detaylÄ± soruÅŸturma devam ederken, hastanede tedavileri sÃ¼ren iÅŸÃ§ilerin hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.