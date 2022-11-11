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Fabrika sahibinin feci ölümü

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#Manisa#Salihli#Hikmet Ali Karaca
Fabrika sahibinin feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 16:24

Manisa'nn Salihli ilçesinde Hikmet Ali Karaca (50), sahibi olduğu fabrikaya gelen demir levhaları indirirken kullandığı vincin halatı koptu. Levhaların çarptığı vinçten düşen Karaca, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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Olay, Atatürk Mahallesi, 666 Sokak'ta saat 19.00 sıralarında makine üretimi yapan fabrikada meydana geldi. İş yerine gelen demir levhaları indirmeye çalışan işletme sahibi Hikmet Ali Karaca'nın kullandığı vincin halatı koptu. Kopan halatın ucundaki demir levhalar, vince çarptı.

Çarpmanın etkisiyle vinçten düşen Karaca, ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldıran Karaca, doktorların tümk çabasına karşın kurtarılamadı. Hikmet Ali Karaca'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adi Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hikmet Ali Karaca'nın cenazesi ikindide Kemerdamları Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

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#Manisa#Salihli#Hikmet Ali Karaca

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