F. bahçeli yıldızın gri ‘gölge’si

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NBA’de Lakers, Toronto Raptors, Sacramento Kings ve ardından Galatasaray, Zalgiris, FC Barcelona takımlarında oynayıp Fenerbahçe Beko’da kariyerini sürdüren 28 yaşındaki Amerikalı basketbolcu Nigel Hayes Davis’in kediyi sahiplendiği ve evinde birlikte vakit geçirirken paylaştığı anlar hepimizin kalbini yumuşattı.

Nigel Hayes Davis ’in kedisi Sly (kurnaz), yıldız basketbolcuyu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

-Sahiplendikten sonra nasıl hissettiniz?

Daha önce hayvan sahiplenmemiştim biraz korktum önce. Kedi sahiplenmek büyük bir sorumluluk. Anne şefkatiyle davranmak gerekiyor, her şeyiyle ilgilenmek lazım. Kediler sizin onları sevmeniz için yeterli tatlı şeyler yapıyorlar. İki his oluşuyor insanda bazen. Onları sevdiğinizde harika bir denge kuruyorlar. Bazen ‘Niye sahiplendim ki?’ diyorsunuz ama ben çocuğumu çok seviyorum, şimdi daha büyüdü. Onunla mutluyum. Babasını örnek alıyor bazen. Renklerine bayılıyorum çok rahatlatıcılar, Sly’ı seçtim çünkü farklı renkte olan bir tek oydu, harika bir renge sahip.

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HERKES BİR EVCİL HAYVANA ŞANS VERMELİ

-Griyi seviyorsunuz herhalde, tişörtünüz de öyle... (gülüyor)

Evet seviyorum griyi. Röportaj yapıyoruz griyi seçtim.

-Başka bir hayvan sahiplenmeyi düşünüyor musunuz?

Kesinlikle hayır! Sly yetiyor bana. Bu büyük bir iş. Birçok insan özellikle videodan sonra kesinlikle başka bir kedide almalısın dedi. Yok yapmam, bir tane yeterli. İki kedinin birden erken saatlerde yüzüme atlamasına ihtiyacım yok. Aynı zamanda çok seviyorum onu, zaten büyük bir sorumluluk.

-4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Onları nasıl koruyabiliriz?

Bence her şey insanların kibarlığı ve şefkatiyle başlıyor. İnsanlar bu yüzden hayvan sahibi oluyor ve genellikle insanlar hiyerarşide hayvanlardan daha üstte yer aldığını düşünüyor. İnsanlar bu sebeple bakıyor, besliyor, nezaket gösteriyor. Daha kibar olmalılar hayvanlara karşı. Sadece emin olmak istiyorum çocuğumun iyi olduğuna, onun için her şeyin yolunda olduğuna. Umarım diğer herkes bir evcil hayvana şans verir. Bir kişi için hayvana sahip olmak iyi, çiftler için aileler için de iyi. Onu sevdiğinizi onun için buralarda olduğunu anlaması gerekiyor.

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HAYVANLAR TÜRK KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI

-Türklerin hayvan sevgisine sahip olduğunu düşünüyor musunuz?

Sokak hayvanlarıyla, kedilerle, aynı zamanda köpeklerle ilgileniyorlar. Restaurantları önünde su ve yemek oluyor. İnsanlar önemsiyor hayvanları. Bence hayvanlar Türk kültürünün büyük bir parçası ve böyle olması çok güzel.

-Kedi sahiplenmek basketbolunu daha iyiye götürdü mü?

Bu zor bir soru, nasıl benzetebilirim bilemiyorum. Kediler doğal avcı, oyuncak fare sallayınca gaza gelip atlayıp oynuyorlar. Oynamayı hücum etmeyi seviyor. Kedimin varlığının oyunumu etkilediği zor bir soru ama ne kadar iyi oynarsam kazandığım parayla kedime o kadar güzel şeyler alabilirim.

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-Peki basketboldaki başarınızın sırrı nedir? Mamba (Kobe Bryant) mantalitesine sahip misiniz?

Sadece basketbolda değil hayatın her tarafında olması lazım ve bunu herkes deniyor. Başarı için elimden gelenin en iyisini her zaman yapmaya çalıyorum, en iyi halimi vermeye çalışıyorum. Bu mantaliteye sahip olmak için biraz çılgın olmak gerekiyor. Kendine güvenmeli, gereksiz alçakgönüllü olmamalı.