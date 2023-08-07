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‘Eyyamıbahur’dan denize kaçış

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#Edirne#Kısırkaya Plajı#Piknik
‘Eyyamıbahur’dan denize kaçış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 07:00

Türkiye’yi etkisi altına alan ‘Eyyamıbahur’ sıcağından bunalanlar, hafta sonu sahillere ve piknik alanlarına akın etti. 

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İstanbul’da piknik yapanların tercihi Belgrad Ormanı olurken Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı da doldu taştı. Bazı vatandaşlar ise İstanbul Boğazı'nda suya girerek serinlemeye çalıştı. 

HEM FIRTINA HEM YAĞMUR

Edirne’de ise hem kuvvetli rüzgâr hem de şiddetli yağmur etkili oldu. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgâr öğle saatlerinde yerini şiddetli yağmura bıraktı. Su dolan yollar nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Kentte fırtına sırasında çok sayıda ağaç da devrildi.

‘Eyyamıbahur’dan denize kaçış

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#Edirne#Kısırkaya Plajı#Piknik

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