Eyyam-ı bahur yakacak! Prof. Dr. Orhan Şen'den 'dışarı çıkmayın' uyarısı

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İstanbul, geçtiğimiz hafta el nino sıcak hava dalgasıyla son yılların rekorunu kırmış ve bazı bölgelerde termometreler 43 dereceyi göstermişti. Şimdi de eyyam-ı bahur sıcakları kentte etkisini gösterecek. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların 40 derecelere kadar çıkması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, eyyam-ı bahur dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerinden satır başları şu şekilde:

Sıcaklarla bu yaz başımız derde girdi. El ninolu bir yıl yaşıyoruz. Kuraklık, aşırı sıcak hava dalgaları oluyor. Geçen hafta sakın dışarı çıkmayın, demiştik. Sıcak hava dalgası yine geliyor ama yine. Bu seferki sıcaklık ondan 2-3 derece altında olacak. Şiddeti geçen haftaki gibi değil. Geçen hafta hiç dışarı çıkmayın demiştik, bu sefer önemli bir işiniz yoksa çıkmayın diyoruz.

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SALI GÜNÜ 28 DERECEYE DÜŞECEK

Yarınki haritada Marmara Bölgesi'nde başlıyor sıcaklık. Sıcaklıklar bugün 33 derece, yarın 35-36 dereceye çıkabilir. Cuma günü 35, cumartesi 33, pazar 31, pazartesi yine 31 ama salı günü 28 dereceye düşecek.

ANKARALILAR PAZAR GÜNÜ DIŞARI ÇIKMASIN

Bu sıcak hava dalgasının etkilendiği bölge Trakya, Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi. Perşembe-Cuma günleri İç Ege bölgesi 40 dereceleri geçebilir. İstanbul'da 3 gün sıcak hava dalgası sürecek. Pazar günü İç Anadolu Bölgesi, Kastamonu, Sinop, Yozgat civarında aşırı sıcaklar var. Ankara'da sıcaklıklar 37-38 dereceleri bulacak. Ankaralılar pazar günü dışarı çıkmasın.

ORTALAMANIN DA ALTINDA SICAKLIK GELİYOR

Salı gününden sonra sıcaklıklar ortalamanın da altına düşecek ülke genelinde. Yine de yağış beklenmiyor. Bu sıcaklar buharlaşmayı aşırı derecede artıran sıcaklar. Rüzgarlı havada bu buharlaşma daha da artar. Dolayısıyla bu sıcaklarda buharlaşma miktarı yüzde 30'lara kadar çıkıyor.

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BAKAN ÖZHASEKİ'DEN SICAK HAVA UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları sıcak hava dalgasının olumsuzluklarına karşı uyardı.

Bakan Özhaseki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.