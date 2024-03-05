Eyüpsultan'daki feci kaza... 5 kişiye çarpıp 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Annesiyle birlikte Mısır'a kaçtı

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Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.C.(17)'nin yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kazadan sonra T.C'nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne E.T. oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi. Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı. Polisin çalışması sonucu, anne E.T.'nin yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

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HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazadan önce T. C.'nin arkadaş grubuyla araçlarına bindikleri, ATV motoruyla T.C.'nin kullandığı otomobilin aynı yöne doğru seyir halinde oldukları anlara ve kazadan sonra anne E. T'nin oğluyla birlikte havalimanındaki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.