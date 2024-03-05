×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eyüpsultan'daki feci kaza... 5 kişiye çarpıp 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Annesiyle birlikte Mısır'a kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#ATV#Mısır
Eyüpsultandaki feci kaza... 5 kişiye çarpıp 1 kişinin ölümüne neden olmuştu Annesiyle birlikte Mısıra kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 17:37

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden 5 kişiye çarpan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi E.T. ile birlikte Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.C.(17)'nin yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kazadan sonra T.C'nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne E.T. oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi. Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı. Polisin çalışması sonucu, anne E.T.'nin yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

Haberin Devamı

HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazadan önce T. C.'nin arkadaş grubuyla araçlarına bindikleri, ATV motoruyla T.C.'nin kullandığı otomobilin aynı yöne doğru seyir halinde oldukları anlara ve kazadan sonra anne E. T'nin oğluyla birlikte havalimanındaki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpsultan#ATV#Mısır

BAKMADAN GEÇME!