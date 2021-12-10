Eyüpsultan’da taksi kazası: Yaralıların yardımına sağlık öğrencileri koştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray Avrupada tarih yazdı Real Madridle birlikte zirveye çıktılar...Galatasaray Avrupa'da tarih yazdı! Real Madrid'le birlikte zirveye çıktılar...#Galatasaray
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekimi günü ve saati...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...#Fenerbahçe
Bakan Muştan ihracatta net mesaj: Hedefimizi aşacağızBakan Muş'tan ihracatta net mesaj: 'Hedefimizi aşacağız'#Ticaret Bakanı
Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde son 16 turunda Lazio karşısında puan 0-0 ile geldiGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda! Lazio karşısında puan 0-0 ile geldi#Lazio
Fatih Terimden final sorusuna yanıt Neden olmasınFatih Terim'den 'final' sorusuna yanıt! 'Neden olmasın?'#Galatasaray
Bakan Nebatiden asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacakBakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacak#Hazine Ve Maliye Bakanı
Fenerbahçe 1 puanla veda etti Yoluna Konferans Liginde devam edecekFenerbahçe 1 puanla veda etti! Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek#Uefa Avrupa Ligi
Vicdansızlar Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...Vicdansızlar! Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...#Bağcılar
Bakan Koca Avrupa örneğini verdi ve uyardı: Olumlu durumu sürdürmek için...Bakan Koca Avrupa örneğini verdi ve uyardı: Olumlu durumu sürdürmek için...#Koronavirüs
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Ölüme götüren imza Türkiyenin konuştuğu olayda flaş gelişme...Ölüme götüren imza! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme...#Muğla
Sergen Yalçın böyle ayrıldı Tesis çıkışı o an...Sergen Yalçın böyle ayrıldı! Tesis çıkışı o an...#Sergen Yalçın
Almanyada panik anları İkinci Dünya Savaşından kalma bomba bulunduAlmanya'da panik anları! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu#Anadolujet
Mecliste gerginlik Genel Kurulda el hareketi yaptın tartışmasıMeclis'te gerginlik! Genel Kurul'da 'el hareketi yaptın' tartışması#TBMM
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
HABERLERGündem Haberleri

Eyüpsultan’da taksi kazası: Yaralıların yardımına sağlık öğrencileri koştu

#Kaza#Metrobüs#Paramedik
Eyüpsultan’da taksi kazası: Yaralıların yardımına sağlık öğrencileri koştu

E-5 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde seyir eden ticari taksiye çarptı. Kaza sonucu 1’i ağır 3 kadın yaralanırken yaralıların yardımına yoldan geçen sağlık bölümü öğrencileri koştu.

Haberin Devamı

Kaza, saat 02.15 sıralarında Eyüpsultan E-5 Karayolu Edirnekapı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 SV 6426 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde giden 34 TFR 90 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç emniyet şeridine savrulurken kaza sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

METROBÜSTEN İNEREK YARALILARIN YARDIMINA KOŞTULAR

Kazayı gören 3 sağlık bölümü öğrencisi, metrobüs ile evlerine seyir halindeyken kazazedeleri görünce durakta metrobüsten inerek yaralıların yardımına koştu. Öğrenciler bir yandan yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirirken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜYE KALP MASAJI YAPTILAR

Üniversite öğrencisi Hasan Balcı ve arkadaşları, kaza sonrası ağır şekilde yaralanan 34 SV 6426 plakalı araç sürücüne dakikalarca kalp masajı yaptı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemleri alırken yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yaralıya kalp masajı yapan Hasan Balcı; "Biz ilk başta metrobüs durağındaydık. Bir patlama sesi duyduk, bir kaza olmuştu zaten. Direk tellerin üzerinden atlayarak yardıma koştuk. Baktık kadın yerde yatıyordu. Bizde sağlık öğrencisi olduğumuz için bir şeyleri biliyoruz. Geldik hastanın başına, ama yakınları bizim müdahale etmemize izin vermedi. Baştan müdahale edemedik. Sonra hemşire bir arkadaş vardı o geldi yanımıza beraber müdahale ettik. Bir kaç kez masaj kalp masajı yaptık biz. Sağlık ekipleriyle beraber de masaja devam ettik. Daha sonra hastayı ambulansa taşıdık. Özel bir üniversitede sağlık bölümü paramedik öğrencisiyiz" dedi.

Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen iki araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Metrobüs#Paramedik

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla