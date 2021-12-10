Eyüpsultan’da taksi kazası: Yaralıların yardımına sağlık öğrencileri koştu

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Kaza, saat 02.15 sıralarında Eyüpsultan E-5 Karayolu Edirnekapı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 SV 6426 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde giden 34 TFR 90 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç emniyet şeridine savrulurken kaza sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

METROBÜSTEN İNEREK YARALILARIN YARDIMINA KOŞTULAR

Kazayı gören 3 sağlık bölümü öğrencisi, metrobüs ile evlerine seyir halindeyken kazazedeleri görünce durakta metrobüsten inerek yaralıların yardımına koştu. Öğrenciler bir yandan yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirirken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜYE KALP MASAJI YAPTILAR

Üniversite öğrencisi Hasan Balcı ve arkadaşları, kaza sonrası ağır şekilde yaralanan 34 SV 6426 plakalı araç sürücüne dakikalarca kalp masajı yaptı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemleri alırken yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Yaralıya kalp masajı yapan Hasan Balcı; "Biz ilk başta metrobüs durağındaydık. Bir patlama sesi duyduk, bir kaza olmuştu zaten. Direk tellerin üzerinden atlayarak yardıma koştuk. Baktık kadın yerde yatıyordu. Bizde sağlık öğrencisi olduğumuz için bir şeyleri biliyoruz. Geldik hastanın başına, ama yakınları bizim müdahale etmemize izin vermedi. Baştan müdahale edemedik. Sonra hemşire bir arkadaş vardı o geldi yanımıza beraber müdahale ettik. Bir kaç kez masaj kalp masajı yaptık biz. Sağlık ekipleriyle beraber de masaja devam ettik. Daha sonra hastayı ambulansa taşıdık. Özel bir üniversitede sağlık bölümü paramedik öğrencisiyiz" dedi.

Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen iki araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.