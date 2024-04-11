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Eyüpsultan'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Motosiklet#Eyüpsultan
Eyüpsultanda motosiklet bariyerlere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 06:55

Eyüpsultan'da seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazada motosiklette bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Eyüpsultan, O-3 TEM bağlantı yolu Adnan Menderes köprülü kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 HJC 291 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenirken, motosiklette bulunan Hüseyin Güzel ve Ali Güzel ağır yaralandı. Yoldan geçenler yaralıların yardımına koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sırasında ağır yaralanan Ali Güzel ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Bu sırada hayatını kaybeden Hüseyin Güzel'in yakınlarının olay yerine geldiği görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Hüseyin Güzel'in cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Motosiklet#Eyüpsultan

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