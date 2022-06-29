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Eyüpsultan'da 2 TIR'ın karıştığı kaza: Şans eseri yara almadan kurtuldular

#TIR#Eyüpsultan#Kaza
Eyüpsultanda 2 TIRın karıştığı kaza: Şans eseri yara almadan kurtuldular

Eyüpsultan'da iki TIR'ın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevki Ankara istikametinde 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda'dan Irak'a mal götüren Süleyman Sarıboğa'nın kullandığı 38 EJ 105 plakalı TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Atbaş'ın hakimiyetindeki 34 DN 4562 plakalı TIR'a arkadan çarptı. 

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kazanın ardından olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, TIR'ların yakıtı yola aktı. Yol temizlik görevlileri tarafından yol temizlenirken, kaza yapan TIR'lar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Eyüpsultanda 2 TIRın karıştığı kaza: Şans eseri yara almadan kurtuldular

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#TIR#Eyüpsultan#Kaza

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