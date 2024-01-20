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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı Mersin'de yakalandı

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#Mersin#DEAŞ#Terör
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 09:19

Mersin'de polisin yaptığı çalışmada kaçak yollarla Türkiye'ye gelen eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ'ın yabancı uyruklu istihbarat elemanı yakalanıp, tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Suriye'nin Halep, Münbiç ve Kobane kentlerinde DEAŞ içerisinde istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu Baker Alomar'ın kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bulunduğu belirlenen örgüt üyesinin misilleme amacıyla eylem yapabileceği yönünde bilgiler de elde eden polis operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Mersin#DEAŞ#Terör

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