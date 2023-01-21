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Evsiz olduğu için kaldığı hastanenin bilgisayarlarını çaldı

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#Hastane#Bilgisayar#Hırsızlık
Evsiz olduğu için kaldığı hastanenin bilgisayarlarını çaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 11:43

Bursa'da evsiz olduğu için soğuk gecelerde kaldığı hastanenin 7 bilgisayarını çalan Erhan Ardıç (37), polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

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Olay, 13 Ocak'ta, Osmangazi ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Polikliniklerde doktorların kullandığı 7 bilgisayarın çalındığını fark eden hastane görevlileri, polise bildirdi. İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Erhan Ardıç olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları araştırmada 'hırsızlık' ve 'yaralama' dahil farklı suçlardan 17 kaydı bulunan Ardıç'ı yakalamak için harekete geçti.

Evsiz olduğu için kaldığı hastanenin bilgisayarlarını çaldı

Evi olmadığı için soğuk gecelerde hastanelerde kaldığı belirlenen Ardıç, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Erhan Ardıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardıç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, bilgisayarlar hastaneye teslim edildi.

 

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#Hastane#Bilgisayar#Hırsızlık

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