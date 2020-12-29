Evsiz Ali’nin yeni hayat hayali

PLANIM İŞ BULMAK

Antalya’dan otobüsle memleketi Ankara’ya giden Ali Çiftçi'yi önceki akşam AŞTİ'de polis ekipleri ile Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları karşıladı. Çiftçi buradan alınarak kalacağı Ankara Valiliği Kimsesizler Oteli'ne götürüldü. Burada kendisine bir oda verilen Çiftçi, kış boyu misafir edilecek. Otelde dün Ankara Valiliği meslek edindirme personeliyle görüşen Çiftçi, bilgilerini İŞ-KUR sistemine de girerek, iş aramaya başladı. Meslek edindirme personeliyle görüşme sonrası açıklama yapan Çiftçi, "Daha önce Antalya'da çalışmıştım ve iş bulurum diye gitmiştim ama iş bulamadım. Param da olmayınca sokakta mağdur olarak kaldım. Allah devletimizden razı olsun. Bundan sonraki planım bir iş bulup, yeni bir hayat ve yeni bir düzen kurmak istiyorum. İnşaatçıyım, demirciyim ama sadece inşaat işi değil, her işi yaparım" dedi.