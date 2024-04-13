Evren Barış Yavuz ile ilgili yeni gelişme! Adliyeye sevk edildi

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Sosyal medyada paylaşılan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyla dikkat çeken ve CHP’nin İstanbul’daki seçim kampanyasında aktif rol alan Evren Barış Yavuz hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz’u bu sabah gözaltına almıştı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından gözaltına alınan Evren Barış Yavuz, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz, soruşturmaya ilişkin ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. Öte yandan 2021 yılında Beşiktaş Belediyesi'nde görev yapan, son yerel seçimlerde ise CHP’nin İstanbul’daki seçim kampanyasında aktif rol aldığı öğrenilen Evren Barış Yavuz’un, ‘terör örgütü propagandası’, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile 'hakaret' suçlarından sabıka kaydı olduğu da belirlenmişti.