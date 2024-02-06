Evlilik teklifini reddeden kadını cadde ortasında öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı

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Olay, 24 Mayıs 2023 tarihinde Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Erdoğan Yılmaz, mobilya montajına gittiği evde 3 çocuk annesi Dürdane Kaya ile tanıştı. Eşi ölen Dürdane Kaya ile arkadaşlık kuran Yılmaz, evlenmek istediğini söyledi. Yılmaz, olumsuz cevap alınca iddiaya göre 'seni vuracağım' diyerek tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine giderek Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında uzaklaştırma kararı alınan Yılmaz, evinin taksitini ödemek için beraberinde akrabası Yeter A. ile birlikte bankaya giden Kaya'yı takip ederek, sokak ortasında kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Kaya, yaşamını yitirdi. Olayın ardından tutuklanan Yılmaz, hakkında 'silahla tehdit', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan dava açıldı.



'GELME SENİ DE VURURUM' DEDİ



Erdoğan Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamede akrabası gözünün önünde öldürülen Yeter A.'nın ifadesi de yer aldı. Olayı anlatan Yeter A.'nın, "Tehdit sebebiyle Dürdane, Gebze Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine şikayette bulundu ve sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü Dürdane ile hastaneye ardından yengemin evinin taksitini ödemek için Gebze Belediyesi'ne gittik. Sanık her ayın 24'ünde Dürdane'nin taksit ödediğini biliyordu. Taksiti ödedikten sonra yürüyerek bankaya gitmek üzere yola çıktık. Yolda yürürken bir el silah sesi duydum. Karşıya baktığımda 3 metre mesafemizde sanığın elinde silah olduğunu gördüm. Sanık silahı Dürdane'nin göğüs hizasına doğrultarak ateş etti. Dürdane yere düşünce sanığın üzerine yürüdüm. Erdoğan silahı bana doğrultarak 'Gelme vururum seni' diyerek iki kez tekrarladı daha sonra Dürdane'ye dönerek 'Ben sana seni vuracağım demedim mi?' diyerek olay yerinden uzaklaştı" şeklindeki ifadesi iddianamede yer aldı.



'HİÇBİR ŞEY DEMEDEN SİNİRLENEREK DÜRDANE'YE ATEŞ ETTİM'



Tutuklu sanık Erdoğan Yılmaz ise iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi:



"27 yıllık evli ve 2 çocuğum var. Dürdane'yi 5,5 yıl önce evine montaj yapmak için gitmem nedeniyle tanıdım. Mobilya kurulumu sırasında numarasını aldım. Dürdane bana kocasının vefat ettiğini, benimle arkadaşlık kurmak istediğini söyledi. Dürdane'nin bu beklentisine karşılık vermem üzerine konuşmaya başladık. Dürdane evli olduğumu biliyordu. Dürdane'ye eşimle boşanacağımı ve onunla evleneceğimi söyledim. Bu ilişkiden eşimin de haberi vardı. Dürdane ile birlikte çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyadan da paylaştım. Dürdane'nin oğulları evlenmemize sıcak bakmadı. Maktulün çocukları evlenmemize onay vermeyince Dürdane'de evlenmek istemediğini söyledi. Dürdane'nin her ayın 24'ünde ev parası yatırmak için Gebze Belediyesi'ne gittiğini biliyordum. Olay tarihinde amacım Dürdane ile oturup konuşmaktı. Dürdane'nin bana ters bir şey söylemesine karşın yanıma rahmetli babamın tabancasını aldım. Olay yerine gidince Dürdane ile Yeter bana doğru geldi. Yanlarına yaklaştığımda hiçbir şey demeden sinirlenerek Dürdane'ye ateş ettim ve uzaklaştım. Amacım konuşmak olsa da Dürdane'yi görerek sinirlendim ve bir anlık öfke ile ateş ettim."



GİZLİ DURUŞMA YAPILDI



Tutuklu sanık Yılmaz, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, öldürülen Dürdane Kaya’nın yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, Kaya’nın ailesinin avukatının talebi üzerine gizli yapıldı. Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.