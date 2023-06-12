Evlilere pratik öneriler

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Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji okuduktan sonra iletişim sektöründe çalışan Akkoyun, “25 yılın ardından herşeyden çok sosyolojik temellere dayanan aile ve evlilik meselesi konusunda çalışmaya karar vermiştim. Bu alanda uzmanlaşmak üzere eğitim aldıktan sonra, eğitimlerim ve yaptığım yoğun okumalardan yola çıkarak bir başucu kitabı hazırladım. Kitap, evinizdeki evlilik danışmanı desem yeridir. Teorik ve bilimsel içerik kadar sihirli, kolay ve pratik öneriler içeriyor. Evliler ve evlilik planlayanlar için bir armağan” diye anlatıyor yeni kitabını. Sürdürülebilir ve mutlu bir evlilik için kolay uygulanabilir öneriler içeren “Evlilik şahane bir şeydir” kitabı Yediveren Yayınevi’nden raflardaki yerini buldu.