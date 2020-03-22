Evlerinin camlarına 'Evdeyiz, güvendeyiz' yazısı astılar

Dünyayı saran Corona Virüs sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün boyunca 'Evde kal' çağrısına destek olmak ve farkındalık yaratmak için kent merkezindeki Kayakent Sitesi sakinleri evlerinin camlarına "Evdeyiz, güvendeyiz. Teşekkür ederiz" yazıları astı.

Site sakinlerinden Fatma Esin Tuna, "Devletimizin yetkilileri ve sağlıkçıların evde kalmamız yönünde sürekli çağrılar var. Biz de onlara bir mesaj yazdık. Evdeyiz ve güvendeyiz. Hepsine çok teşekkür ederiz. Herkes evde olsun. Bizler de evde olduğumuzu belirtmek için 'evdeyiz' diye camlarımıza yazdık. Herkes yazsın, bu bir akım olsun. Çünkü şu anda ülkemizde çok büyük bir boyutta olmasa bile şahit olduğumuz diğer ülkelerdeki olaylar bizi korkutuyor" dedi.

​Salgının yayılmaması için evde olduklarını kaydeden Erdoğan Çağlar, "Virüs biliyorsunuz sokağa çıktığınızda yayılıyor. İnsanların hapşırmasından virüs konaklıyor. Dolaysıyla biz de bu virüsü almamak için evdeyiz" diye konuştu.