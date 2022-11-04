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Evlenme teklifini reddeden kuzeni Emine hemşireyi vurmuştu! Hüseyin Bağrıaçık tutuklandı

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#Karaman#Hemşire#Polis
Evlenme teklifini reddeden kuzeni Emine hemşireyi vurmuştu Hüseyin Bağrıaçık tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 13:24

KARAMAN'da, evlilik teklifini kabul etmeyen hemşire kuzeni Emine Ay'ı (26) çalıştığı aile sağlığı merkezinde tabancayla yaralayıp, intihara kalkışan Hüseyin Bağrıaçık (28), taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Bağrıaçık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Konya'da oturan ve yolcu otobüsünde muavinlik yapan Hüseyin Bağrıaçık, 24 Ekim'de Karaman'a giderek, 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başlayan teyzesinin kızı hemşire Emine Ay'a evlilik teklif etti. Kuzeni teklifi reddedince giden ve bir süre sonra geri dönen Bağrıaçık, kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla vurdu ardından kendi göğsüne doğrultup, ateşleyerek intihara kalkıştı. İlk müdahaleyi sağlık merkezindeki doktorların yaptığı kuzenler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KEZ KALBİ DURDU, 1 BÖBREĞİNİ KAYBETTİ

Emine Ay'ın 9 saat süren ameliyatta 3 kez duran kalbi, her defasında yeniden çalıştırıldı. Ay, saldırı nedeniyle 1 böbreğini de kaybetti. Bazı organları da hasar gören Ay, ailesinin isteğiyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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İLK İŞ GÜNÜYMÜŞ

Tedavisi devam eden Emine Ay'ın, şubat ayında ilk görevi yeri Karaman'a atandığı öğrenildi. Bir süredir Konya'da hizmet içi eğitime katılan Ay'ın, görev yerine geri döndüğü ilk iş gününde saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

'KENDİME YEDİREMEDİM'

Daha önce de kesici aletle Emine Ay'ın adının baş harfini omzuna yazan Hüseyin Bağrıaçık'ın, ilk ifadesinde, "Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona, bir kendime sıktım" dediği belirtildi.

Evlenme teklifini reddeden kuzeni Emine hemşireyi vurmuştu Hüseyin Bağrıaçık tutuklandı


Tedavisinin ardından taburcu edilen Hüseyin Bağrıaçık, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bağrıaçık, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma hakkında gizlilik kararı verildi.

TUTUKLANDI

Karaman'da, evlilik teklifini reddeden hemşire kuzeni Emine Ay'ı (26) çalıştığı aile sağlığı merkezinde tabancayla yaralayıp, intihara kalkışan Hüseyin Bağrıaçık (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Karaman#Hemşire#Polis

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