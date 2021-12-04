Evlat nöbetindeki baba: Eylemimizden rahatsız olanlar, çocuklarımıza işkence yapıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzmanlar nedenini açıkladı Kripto paralar resmen çakıldıUzmanlar nedenini açıkladı! Kripto paralar resmen çakıldı#Kripto Para Piyasası
Konum ve zaman verdiler 175 bin askerle saldıracaklar...Konum ve zaman verdiler! 175 bin askerle saldıracaklar...#RUSYA
Korkunç malikanenin gerçekleri... Epsteinin uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktıKorkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı#Ghislaine Maxwell
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak Ülke ihtiyacının yüzde 40ını karşılayacakCumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak! Ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya kırmızı çizgimiz demişti... Biden resti çekti: Putini durdurmak için...Rusya 'kırmızı çizgimiz' demişti... Biden resti çekti: Putin'i durdurmak için...#Biden
Burak Elmastan TFFye tepki İstifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyetBurak Elmas'tan TFF'ye tepki! "İstifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyet"#Galatasaray
2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler#Konut Piyasası
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
Çaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı 3 çocuk yakalandıÇaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı! 3 çocuk yakalandı#Ordu
1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı?#Çocuk Gelişimi
Mağdur olan kadın, zengin olsa da... Yargıtaydan nafaka kararıMağdur olan kadın, zengin olsa da... Yargıtay'dan nafaka kararı#Nafaka Kararı
Aldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmişAldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmiş#Tristan Thompson
Kızımız Mercan, Özgeye benziyorKızımız Mercan, Özge'ye benziyor!#Burak Yamantürk
Çocukluk aşkıÇocukluk aşkı!#Erdal Beşikçioğlu
Hazar Ergüçlü tektaşı taktıHazar Ergüçlü tektaşı taktı!#Hazar Ergüçlü
HABERLERGündem Haberleri

Evlat nöbetindeki baba: Eylemimizden rahatsız olanlar, çocuklarımıza işkence yapıyor

#PKK#Diyarbakır#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki baba: Eylemimizden rahatsız olanlar, çocuklarımıza işkence yapıyor

Diyarbakır'da çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyen 247 ailenin evlat nöbeti, 824'üncü günde de devam etti. 2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Begdaş, "Burası Kandil’e açılan kapı. Eylememizden rahatsız oldukları için çocuklarımıza işkence yapmaya başlamışlar” dedi.

Haberin Devamı

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan 247 ailenin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde 824'üncü güne girildi. Eylemi ilk başlatan Hacire Akar ile birlikte 33 aile, çocuklarına kavuştu. 2019'da kaçırılan oğlu Yusuf için nöbetini sürdüren Celil Begdaş, eylemlerinden rahatsız olan terör örgütünün çocuklarına işkence yapmaya başladığını belirtip, “Çocuklarımız kandırıldı. Teslim olan çocuklardan aldığımız bilgilere göre, bizim çocuklarımıza işkence yapıyorlar. Bizim eylemimizden rahatsız oldular. Artık bu binaya bile bakacak halimiz kalmadı” diye konuştu.

Evlat nöbetindeki baba: Eylemimizden rahatsız olanlar, çocuklarımıza işkence yapıyor



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Helallik isteyeceğiz' sözünü hatırlatan Begdaş, “Kılıçdaroğlu ve Akşener’e sesleniyorum. 'Helal edin’ diyor. Biz hiçbir zaman onları helal etmiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler. Bizim evlatlarımızdan ellerini çeksinler. Buranın bir kapısı Meclis, bir kapısı Kandil. Benim çocuğum bu binadan götürüldü. Yuvam dağıldı. Bu anaların, babaların evlatlarını versinler. Bunu bize yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Çocuklarımıza işkence yapıyorlar, baskı kuruyorlar” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PKK#Diyarbakır#Evlat Nöbeti

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith