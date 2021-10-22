Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu kaybettiğim yerde arıyorum

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde toplanmaya başladı. 236 ailenin 781 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'40 YILDIR ANNELERİN CİĞERLERİNİ YAKIYORLAR'

Eylemdeki annelerden Ayten Elhaman, 4 yıl önce oğlu Bayram'ın HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"HDP, çocukları alıp dağa kaldırıyor. Oğlum, askerlik hayalleri kuruyordu. Evladımı onlardan istiyorum. Ellerini kınalayıp askere gönderecektim. Bir arkadaşı tarafından HDP il binasının önüne getirilmiş. Çocuğumu kandırmışlar. Bizim siyasetle bir alakamız yoktu. Kendi halinde geçinen insanlardık. Evladımı istiyorum, kaybettiğim yerde arıyorum. HDP niye bizi suçluyor? 'Gidin devletten isteyin' diyorlar. Devlet bize zulüm yapmıyor ki. Zulüm yapan HDP. 40 yıldır annelerin ciğerlerini yakıyorlar. Evlatlarımızı bizden çalıp, dağlarda, taşlarda çürütüyorlar. 6 ay önce de kendi internet sitelerinde oğlum için 'öldü' diye paylaşmışlar. Öldüğüne inanmıyorum. Ölmüşse de evladımın cenazesini versinler. Evladımı onlara bırakmayacağım. Anne ve babalar olarak evlatlarımızı alacağız."

'BÜTÜN DÜNYA ÇIĞLIMIZI DUYSUN'

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Oğluna seslenen Elhaman "Gelsin, devletimize teslim olsun. Burada güçlü bir devletimiz var. Gel oğlum, seni burada bekliyoruz. Her telefon, kapı çaldığında acaba oğlum mu geldi, bir haber mi var, diyorum. Kardeşlerin, baban, hepimiz hasretle seni bekliyoruz. 32 aile evladına kavuştu. İnşallah ben de evladıma kavuşacağım. 11 Kasım'da evlat nöbetinde 800'üncü günümüz. Bütün Türkiye'yi tek yürek, tek ses olmak için buraya davet ediyorum. Annelere destek versinler. Bütün dünya çığlığımızı duysun. Oğlumun kokusuna hasret kaldım" diye konuştu.