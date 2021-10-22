Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu kaybettiğim yerde arıyorum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyorVay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!#Marmara Denizi
Moskova zaferi sonrası büyük tehlike Tablo değişti ve 2 yıl sonra...Moskova zaferi sonrası büyük tehlike! Tablo değişti ve 2 yıl sonra...#Şampiyonlar Ligi
Uğur Şahin ve Özlem Türeciden Turkovac açıklamasıUğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac açıklaması!#Uğur Şahin
Erdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştıErdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdinizKan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdiniz#Alec Baldwin
Dünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmelDünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmel!#Pfizer Biontech
İzmirde tarihi buluş Kanıtlanmış oldu...İzmir'de tarihi buluş! 'Kanıtlanmış oldu...'#İzmir
Kritik isim etkisiz hale getirildi… 170 kilometre derinlikte ilk operasyonKritik isim etkisiz hale getirildi… 170 kilometre derinlikte ilk operasyon#Terör
Göz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldıGöz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldı!#Göz Kanseri
Gözler yine ABDde Kritik hafta...Gözler yine ABD'de! Kritik hafta...#Kripto Para Piyasası
İlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemişİlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemiş#Miray Daner
Müşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı Servet değerindeMüşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı! Servet değerinde#Halı
Sıcaklık 10 derece birden düşecek Sağanak ve kar geliyor... Meteoroloji uyardıSıcaklık 10 derece birden düşecek! Sağanak ve kar geliyor... Meteoroloji uyardı#Meteoroloji
Hollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm buHollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm bu! #Halyna Hutchins
Özcan Denizden sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlumÖzcan Deniz'den sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum!#Özcan Deniz
HABERLERGündem Haberleri

Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu kaybettiğim yerde arıyorum

#DİYARBAKIR#Evlat Nöbeti#Terör
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu kaybettiğim yerde arıyorum

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 781'inci günde de sürüyor. 2017 yılında 19 yaşındayken kaybolan oğlu Bayram'ın HDP aracılığı ile kandırıldığını belirten Ayten Elhaman, "HDP niye bizi suçluyor? 'Gidin devletten isteyin' diyorlar. Devlet bize zulüm yapmıyor ki. Zulüm yapan HDP. Evladımı istiyorum, kaybettiğim yerde arıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde toplanmaya başladı. 236 ailenin 781 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'40 YILDIR ANNELERİN CİĞERLERİNİ YAKIYORLAR'

Eylemdeki annelerden Ayten Elhaman, 4 yıl önce oğlu Bayram'ın HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"HDP, çocukları alıp dağa kaldırıyor. Oğlum, askerlik hayalleri kuruyordu. Evladımı onlardan istiyorum. Ellerini kınalayıp askere gönderecektim. Bir arkadaşı tarafından HDP il binasının önüne getirilmiş. Çocuğumu kandırmışlar. Bizim siyasetle bir alakamız yoktu. Kendi halinde geçinen insanlardık. Evladımı istiyorum, kaybettiğim yerde arıyorum. HDP niye bizi suçluyor? 'Gidin devletten isteyin' diyorlar. Devlet bize zulüm yapmıyor ki. Zulüm yapan HDP. 40 yıldır annelerin ciğerlerini yakıyorlar. Evlatlarımızı bizden çalıp, dağlarda, taşlarda çürütüyorlar. 6 ay önce de kendi internet sitelerinde oğlum için 'öldü' diye paylaşmışlar. Öldüğüne inanmıyorum. Ölmüşse de evladımın cenazesini versinler. Evladımı onlara bırakmayacağım. Anne ve babalar olarak evlatlarımızı alacağız."

'BÜTÜN DÜNYA ÇIĞLIMIZI DUYSUN'

Haberin Devamı

Oğluna seslenen Elhaman "Gelsin, devletimize teslim olsun. Burada güçlü bir devletimiz var. Gel oğlum, seni burada bekliyoruz. Her telefon, kapı çaldığında acaba oğlum mu geldi, bir haber mi var, diyorum. Kardeşlerin, baban, hepimiz hasretle seni bekliyoruz. 32 aile evladına kavuştu. İnşallah ben de evladıma kavuşacağım. 11 Kasım'da evlat nöbetinde 800'üncü günümüz. Bütün Türkiye'yi tek yürek, tek ses olmak için buraya davet ediyorum. Annelere destek versinler. Bütün dünya çığlığımızı duysun. Oğlumun kokusuna hasret kaldım" diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Evlat Nöbeti#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor