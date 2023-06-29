Evlat nöbetinde buruk bayram

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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. 2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Nihat Aydın, “17 bayramdır ben çocuğumdan bir haber alamadım. Hiçbir anne baba evladının bu şekilde elinden alınmasına razı olmaz, içimiz kan ağlıyor. Bugün her baba gibi ben de evladımın en azından kokusunu almak isterdim. Hiçbir şey alamazsam bile yanımda olsun, kokusunu alabileyim. Ama maalesef HDP-PKK buna izin vermedi. Yandaşları da 12-13 yaşlarındaki çocuklarımızı alıp dağa gönderdiler. Bu çocuğun dağda ne işi var?” diye gözyaşı döktü.