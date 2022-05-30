Evlat nöbetinde 1000 gün

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Hacire Akar, 21 Ağustos 2019’da kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren anne, çocukları kaçırılan ailelere de çağrıda bulundu. Bu çağrıyla harekete geçen çocukları kaçırılan aileler de 3 Eylül 2019’dan itibaren HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Hakkari, Şırnak, Van, Muş, İzmir gibi şehirlerden de çocukları kaçırılan aileler, eyleme katıldı. Evlat nöbetine birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da destek vererek aileleri ziyaret etti.

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35 AİLE KAVUŞTU

Eylemde 35 aile çocuğuna kavuştu. 301 ailenin sürdürdüğü eylemin 1000’inci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali İhsan Su, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri HDP önüne gelerek ailelere desteklerini iletti. Evlatlarını alana dek eylemi sürdüreceklerini belirten aileler, desteğe gelen yaklaşık 10 bin kişiyle beraber yürüyüş yaptı. Yürüyüşte HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atıldı.

Süleyman Soylu

ERDOĞAN: DESTAN YAZDINIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri’nin evlat nöbetinin 1000’inci günü dolayısıyla düzenlenen programa telefonla katılarak, ailelere özetle şöyle hitap etti:

“Diyarbakır’daki yüreği yanık anaların her birine şahsım, eşim, milletim adına teşekkür ediyorum. Evlatlarını veya yakınlarını terör örgütünden kurtaran anneleri tebrik ediyorum. Hâlâ bu mücadeleyi yürüten annelerimizin de bir an önce evlatlarına ve yakınlarına kavuşmalarını diliyorum. Sizler terör örgütüne ve onun güdümündeki partiye Diyarbakır’dan çok önemli bir mesaj verdiniz. Bu ülkenin cesur anneleri olarak onlara boyun eğmeyeceğinizi gösterdiniz. Bundan tam 1000 gün önce Hatice Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz, eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi ve azim destanı olarak tarihe altın harflerle yazıldı.

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Terör örgütü artık evlatlarımıza kolayca kanca atamıyor. Örgütün güdümündeki parti de bu alçak plana pervasızca aracılık yapamıyor. Şahsım, ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Suriye sınırlarımız boyunca adım adım kurmakta olduğumuz güvenli koridoru inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Böylece çocuklarımızı kaldırıp dağa götüren mekanizmayı tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bu ülkenin siz Diyarbakır Anneleri’ne şükran borcu vardır.”