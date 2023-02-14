Evinin enkazından kurtarıldı, yollar yarıldığı için köyden 3 gün çıkamadı

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen kentlerden Adıyaman’da, merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Dandırmaz köyünde yaşayan Aziz Balıbay, ilk depremde müstakil evinin çökmesiyle enkaz altında kaldı. Ayağından yaralanan Balıbay, yaklaşık 1 saat sonra komşularının çabasıyla enkazdan çıkarıldı. Köy yollarının yarılmasından dolayı hastaneye götürülemeyen Balıbay’a köylüler, kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Yolların ulaşıma uygun hale getirilmesinin ardından Balıbay, Adıyaman’da hastaneye götürüldü. Balıbay, buradan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

‘EV BAŞIMA YIKILDI’

Hastanedeki tedavisi süren Aziz Balıbay, deprem sırasında evde tek başına olduğunu belirterek, “Kerpiç evimin sallanmasıyla depremin olduğunu fark ettim. Deprem esnasında hemen dışarı kaçmaya çalıştım ama dışarı kaçamadım. Saniyeler içerisinde evin tümü hemen yıkıldı. Nereye kaçacağımı bilmiyordum. Zaten kaçamadım. Ne yazık ki kurtuluş yoktu. Ev başıma yıkıldı. Ev yıkılınca kendimi kaybettim. Sonra bir baktım ki 4-5 tane ağacın altında kaldığımı fark ettim. Ağaçlar beni orada kurtardı. Ağaçlar pencerenin altına düşmüş ve bende kurtuldum. Enkazın altında yaklaşık bir saat boyunca kaldım. Enkaz altında korkmadım. Orada bir cesaretle kollarımı kullanarak etrafımdaki taşları, toprakları sağa sola attım. Kendimi çıkarmaya çalıştım fakat ağaçlar ayaklarımın üzerinde olduğu için çıkmadım. Daha sonra arkadaşlarım ve akrabalarım yardıma geldi ve ağaçları, taşları üzerimden kaldırarak beni yavaşça çekip kurtardılar. Allah razı olsun herkes yardımcı oldu. Beni hastaneye getireceklerdi ama yollar bozulmuştu. Yollar yıkıldığı için birkaç gün komşularda kaldım. 3 gün sonra beni Adıyaman’a hastaneye götürdüler. Adıyaman’dan sonra biz Diyarbakır’a hastaneye geldik. Allah herkesten razı olsun bana iyi bakıyorlar. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Ben şans eseri olarak mucizeyle kurtuldum” diye konuştu.