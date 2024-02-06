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Evinde ölü bulunmuştu! Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı

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#Kahramanmaraş#Ekinözü#Kaymakam
Evinde ölü bulunmuştu Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 14:56

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki lojmanında başından vurulmuş halde ölü bulunan ilçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un (31), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun, dün sabah lojmanında başından vurulmuş halde ölü bulundu. İncelemenin ardından hastane morguna kaldırılan Coşkun'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Öğle namazı sonrası Nur Camisi'nde kılınan cenaze namazına Coşkun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal, Kahramanmaraş ve Kırıkkale kaymakamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Coşkun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Balışeyh ilçesi Koçubaba köyünde toprağa verildi. 

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#Kahramanmaraş#Ekinözü#Kaymakam

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