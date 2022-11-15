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Evinde ölü bulundu! Sahte içki şüphesi...

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#İzmir#Torbalı#Sahte İçki
Evinde ölü bulundu Sahte içki şüphesi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 17:15

İzmir'in Torbalı ilçesinde Sadık Uyguntin (63), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Uyguntin'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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Olay, dün gece ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen Sadık Uyguntin'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici- delici alet yaralanması izi bulunmayan Uyguntin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş şişelerin bulunduğu öğrenildi. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Uyguntin'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.

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#İzmir#Torbalı#Sahte İçki

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