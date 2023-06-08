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Evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz'ın erkek arkadaşı tutuklandı

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#İstanbul#Ataşehir#Çilem Büşra Yılmaz
Evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmazın erkek arkadaşı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 17:05

İstanbul Ataşehir'de Çilem Büşra Yılmaz (32) evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın intihar ettiği değerlendirilirken olaydan 3 gün önce şikayetçi olduğu erkek arkadaşı Serkan Öztürk, 'Bir başkasını intihara yönlendirme ve yardım etme' suçundan gözaltına alındı. Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çilem Büşra Yılmaz erkek arkadaşı Serkan Öztürk ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Öztürk evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Öztürk'ü cep telefonuyla görüntülü arayarak intihar edeceğini söyledi. Konuşmanın ardından Serkan Öztürk polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri evdeki doğalgaz borusuna asılı vaziyette buldukları Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

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Olayın ardından, Yılmaz'ın erkek arkadaşı Serkan Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öztürk emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serkan Öztürk, 'Bir başkasını intihara yönlendirme ve yardım etme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Öztürk'ten şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

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#İstanbul#Ataşehir#Çilem Büşra Yılmaz

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