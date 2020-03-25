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Emrullah KARAKAŞ / DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Evinde kalmayan piknikçilere taşlı önlem

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Evinde kalmayan piknikçilere taşlı önlem
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Gap Şelalesi’ne piknik yapmaya gidenler, polis ekiplerinin uyarısıyla evine döndü. Ekipler daha sonra şelaleye giden yolu iş makinesi ve taşlarla kapattı.

Türkiye’nin 223’üncü Tabiat Parkı ilan edilen Mardin Derik’teki Gap Şelalesi’nde piknik yapanları tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen Gap Şelalesi’nde çok sayıda kişinin piknik yaptığını gören polis ekipleri, zırhlı araçta Türkçe ve Kürtçe uyarı anonsu yaparak bu kişilerden evlerine gitmelerini istedi. Uyarıların ardından piknikçilerin alandan uzaklaştığı görülürken, Gap Şelalesi’ne giden yol ise polis ekipleri tarafından iş makinesi ve taşlarla kapatıldı. 

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