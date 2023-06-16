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Evinde EYP ele geçirildi, tutuklandı

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#EYP#Tokat#Narkotik
Evinde EYP ele geçirildi, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 16:13

Tokat'ta polisin uyuşturucu ticareti operasyonunun ardından yaptığı çalışmada evinde el yapımı patlayıcı (EYP), uçaksavar fişeği ve çeşitli silahlara ait mühimmat ele geçirilen N.Y. (32), tutuklandı.

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Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik 5 gün önce operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iki kişinin ikametlerinde 5,28 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 700 TL, 1 hassas terazi ve 1 bong ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon devamında yapılan çalışmalar kapsamında bugün de N.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ise 9 mm tabanca fişeği, 5 adet 43 EC ibareli tabanca fişeği, 3 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet uçaksavar fişeği, 6 uzun namlulu piyade tüfeği fişeği, uçaksavar fişeği, 1 çakmak gazı tüpü içerisinde barut ve saçma eklenerek yapılmış EYP, EYP yapımında kullanılan 3 adet boş çakmak gazı tüpü, EYP yapımında kullanılan içi saçma dolu siyah bantla sarılı plastik tüp, içi saçma dolu 1 adet şeffaf plastik kutu, EYP yapımında kullanılan 1 kırmızı ve 1 siyah kablo bandı, EYP yapımında kullanılan 2 adet içerisi boş plastik düzenek, EYP yapımında kullanılan 12 adet ateşleme fitili ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.Y. tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#EYP#Tokat#Narkotik

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