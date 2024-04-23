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Evin odalarının başkalarına kiralandığını öğrenen ev sahibi kiracıları evden çıkardı! Eşyaları balkondan attı

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#Avcılar#Kiracı#Ev Sahibi
Evin odalarının başkalarına kiralandığını öğrenen ev sahibi kiracıları evden çıkardı Eşyaları balkondan attı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 11:16

İstanbul Avcılar'da kiracıların evin odalarını başkalarına kiraladığını öğrenen ev sahibi, kiracıları daireden çıkardı. Ev sahibi, emlakçı ile birlikte kullanılamayacak hale getirilen eşyaları 4'üncü kattaki balkondan attı. Eşyaların kaldırımı tamamen kaplaması nedeniyle ev sahibine bin 500 lira ceza kesildi. Eşyaların kaldırımı tamamen kaplaması nedeniyle ev sahibine bin 500 lira ceza kesildi.

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Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; 4 katlı binanın 4'üncü katındaki daire, bir süre önce eşyalı olarak yabancı uyruklu bir kişiye kiralandı. Kiracıların evin odalarını başkalarına kiraladığını öğrenen ev sahibi, kiracıların daireden çıkmalarını istedi. Emlakçı ile birlikte hareket eden ev sahibi, kiracıları daireden çıkardıktan sonra evdeki hurda haline gelen bütün eşyaları elden çıkardı.

Buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesini hurdacılara satan ev sahibi, diğer tüm eşyaları pencereden aşağı attırdı. Mahallelinin uyarılarına aldırış etmeyen ev sahibi eşyaları camdan attıktan sonra cama yeniden kiralık ilanı astı.

Evin odalarının başkalarına kiralandığını öğrenen ev sahibi kiracıları evden çıkardı Eşyaları balkondan attı

Yoldan geçenler ve mahalleli, ev sahibinin camdan attığı ve kaldırımı tamamen kaplayan çekyat, yatak, yorgan gibi bir sürü eşyanın videosunu çekerek sosyal medya üzerinden Avcılar Belediyesi'ne iletti. Kısa sürede zabıta ve temizlik ekipleri mahalleye sevk edildi.
Evin odalarının başkalarına kiralandığını öğrenen ev sahibi kiracıları evden çıkardı Eşyaları balkondan attı

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EV SAHİBİNE BİN 500 LİRA CEZA

Komşular, ev sahibinin kiracıları ile sorunlar yaşadığını ve kiracıları çıkardıktan sonra kullanılamayacak durumdaki eşyaları pencereden yola attığını anlattı. Zabıta amiri, beyaz eşyaları almaya gelen hurdacılardan aldığı telefon ile emlakçı ve ev sahibine ulaştı. Ev sahibine bin 500 lira ceza kesilirken temizlik işçileri kaldırımdaki eşyaları kamyona yükleyerek götürdü.

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#Avcılar#Kiracı#Ev Sahibi

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