Eve teslim Togg: İlk teslimatlar gerçekleşti... Dikkat çeken görüntü

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Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Togg’a ait taşıma araçlarına T10X’lerin yüklendiği ve kullanıcılara teslim edilmek üzere Gemlik’te bulunan fabrikadan yola çıktığına videolar paylaşılmıştı.

Türkiye'de ilk kez, CSUV bir otomobilin tırla sahiplerinin evine kadar götürülüp teslim edilmesi Togg'un farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Sıfır kilometre Togg'ların fabrikadan çıkıp son sahiplerine ulaştığı gurur veren sevkiyat hikayesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin otomobili Togg T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti.

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Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X’lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verildi.

20 BİN ADET T10X

Togg 2023 yılı planları doğrultusunda çekilişle T10X almaya hak kazanan 20 bin kişiye yıl içerisinde teslimatlarını gerçekleştirecek. Teslimat dönemleri kullanıcıların konfigüre ettiği araçlara göre değişiklik gösterecek. Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, önceki hafta Bloomberg HT kanalına yaptığı açıklamada kullanıcı teslimatlarla ilgili, “Bizim sözümüz teslimatların nisanda başlayacağına dairdi. Nisan sonundan itibaren de kullanıcı teslimatlarına başlıyoruz. Mayıs ayının içerisinde takriben 1.000’in üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz” bilgisini vermişti.